نهائي كأس العالم 2026.. موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة يرتقبها جماهير كرة القدم حول العالم حين يلتقي كل من إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النهائي بعد أن تصدر مجموعته التي ضمت كلًا من السعودية وأوروغواي وكاب فيردي، قبل أن يقصي في الدور الثاني كلًا من النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا بالترتيب.

أما منتخب الأرجنتين فتصدر مجموعته التي ضمت كلًا من النمسا والأردن والجزائر، ثم أقصى من الدور الثاني كلًا من كاب فيردي ومصر وسويسرا وإنجلترا.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن نهائي كأس العالم 2026، الموعد والقنوات الناقلة وأبرز التفاصيل.