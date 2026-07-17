قبل نهائي كأس العالم .. شاكيرا توجه رسالة إلى ليونيل ميسي وزوجته

حجزت الأرجنتين مكانها في نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد مسيرة شاقة في البطولة.

ويواصل فريق ليونيل سكالوني الاعتماد على براعة قائده البالغ من العمر 39 عامًا، الذي قدم تمريرتين حاسمتين في فوز فريقه 2-1 على إنجلترا في نصف النهائي.

أصبح ميسي الآن على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ باللقب، كما أنه مرشح قوي للفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى. وقد حظيت أدائه المتميز بإعجاب عالمي، لا سيما من نجمة البوب شاكيرا، التي كانت تتابع البطولة من مدرجات الملعب.