نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.. موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ويمبلي مباراة من العيار الثقيل، حينما يواجه تشيلسي نظيره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025–2026.

تشيلسي يصل إلى النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2021-2022 والتي خسر فيها اللقب لصالح ليفربول، أما آخر مرة حقق فيها البلوز اللقب فكانت في موسم 2017-2018.

أما بالنسبة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، فقد حقق آخر لقب على مستوى كأس الاتحاد الإنجليزي في 2022-2023 ويسعى لإحراز لقب ثانٍ بعد التتويج بكأس كاراباو أمام آرسنال مارس الماضي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة.