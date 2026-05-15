بشرى سارة قبل نهائي تشيلسي .. نجل نجم ليفربول السابق يقود شباب مانشستر سيتي للفوز بالكأس

في مباراة حاسمة ومليئة بالإثارة، كان ريجان هيسكي، نجل مهاجم إنجلترا وليفربول السابق إميل هيسكي، هو من استحوذ على الأضواء بفضل لمحة فردية رائعة في الدقيقة 87. فقد انطلق الجناح الشاب من الجانب الأيسر قبل أن يسدد كرة قوية ومذهلة تجاوزت حارس المرمى كاميرون بيرن-هيوز، ليضمن بذلك الفوز باللقب لفريق أوليفر ريس.

وجاء الهدف في اللحظة التي بدا فيها أن المباراة تتجه نحو الوقت الإضافي، ليضمن بذلك أن يكون النصف الأزرق من مانشستر هو من يرفع الكأس.

يمثل هذا الفوز علامة فارقة مهمة لأكاديمية مانشستر سيتي، حيث يعد هذا هو الفوز الخامس لها بكأس الشباب الإنجليزي. بعد النجاحات التي حققتها الأكاديمية في أعوام 1986 و2008 و2020 و2024، يأتي هذا الفوز الأخير على منافسها المحلي ليكون تذكيرًا آخر بالمواهب المتميزة التي تنتجها أكاديمية سيتي لكرة القدم. ومع وجود كل من بيب جوارديولا ومايكل كاريك في المدرجات، يبدو أن مستقبل ديربي مانشستر في أيدٍ أمينة.