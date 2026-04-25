مواجهات سعودية مبكرة في النخبة؟ الاتحاد الآسيوي يحسمها ويكشف مصير "سوبر النصر والأهلي"!

الصحفي المختص بالشؤون الآسيوية قال في تصريحات:"سيكون هناك بعض التحديثات في نظام بطولة الأندية الآسيوية، حتى الآن ننتظر التفاصيل الخاصة بآلية مواجهة الفرق ببعضها البعض".

وأما عن عدم وجود فصل بين الأندية، ليلعب الـ32 فريقًا أمام بعضهم البعض منها الأندية السعودية:"لن يحدث ذلك، ستكون هناك طريقة محددة للذهاب إلى دور الـ16 سواء بشكل مباشر أو من الملحق".

وتابع:"لجنة كرة القدم للمحترفين بالاتحاد الآسيوي، أقرت اليوم بأن هناك إجراء نهائي يجب أن تصادق عليه الأندية وترسلها للاتحادات المحلية حتى تعمل الآلية، في 29 أبريل الشيخ سلمان سيترأس اجتماع المكتب التنفيذي في كندا وسيعتمد هذه التحديثات".



