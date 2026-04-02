نهاية كرة القدم الإيطالية؟ قد لا يتعافى «الكالتشيو» أبدًا من «نهاية العالم» الثالثة في كأس العالم

كان جانلويجي دوناروما واحداً من عدد قليل من لاعبي المنتخب الإيطالي الذين ذرفوا الدموع بعد خسارة مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم يوم الثلاثاء أمام البوسنة والهرسك - لكن الهزيمة بركلات الترجيح في زينيكا أثرت على الحارس أكثر من غيره. لم تكن هذه المرة الأولى التي يمر فيها بتجربة فاشلة في محاولة التأهل - بل كانت الثالثة. ومع ذلك، وعلى الرغم من حزنه الشديد، ظل دوناروما متفائلاً.

"صحيح أن الكلمات لا تعني الكثير الآن"، كتب حارس مرمى مانشستر سيتي على مواقع التواصل الاجتماعي، "لكن هناك شيء واحد أشعر به بقوة في داخلي وأريد مشاركته معكم. بعد خيبة أمل كبيرة كهذه، يجب أن نجد الشجاعة لنتجاوز هذه المرحلة مرة أخرى. وللقيام بذلك، نحتاج إلى الكثير من القوة والعاطفة والإيمان. الإيمان الدائم. هذا هو المحرك الذي يدفعنا إلى الأمام لأن الحياة تعرف كيف تكافئ أولئك الذين يبذلون كل ما لديهم، دون أن يبخلوا بشيء.

"وهذا هو المكان الذي يجب أن نبدأ منه من جديد. معًا. مرة أخرى. لإعادة إيطاليا إلى المكانة التي تستحقها".

لكن الحقيقة هي أن كرة القدم الإيطالية هي بالضبط في المكان الذي تستحقه الآن، بعد سنوات وسنوات من سوء الإدارة الفادح من الأعلى إلى الأسفل، مما يجعل من المستحيل تقريبًا أن نكون متفائلين بأي شكل من الأشكال بشأن عودة عالم الكالسيو إلى مجده السابق.

    "مأساة رياضية"

    مثل العديد من الإيطاليين، عانى فابيو كابيلو من الأرق ليلة الثلاثاء. لم يستطع أن يستوعب حقيقة أن إيطاليا خسرت مباراة فاصلة أخرى في تصفيات كأس العالم. 

    قال المدرب الأسطوري لصحيفةماركا: "نحن نتحدث عن بطل العالم أربع مرات. هذه مأساة رياضية، وعار. إنها واحدة من أسوأ الأشياء التي حدثت لكرة القدم الإيطالية في تاريخها الحديث".

    لكن الأمر لم يكن مفاجئاً على الإطلاق. ربما فازت إيطاليا في النهاية بسهولة في مباراة نصف النهائي ضد أيرلندا الشمالية، لكن لم يكن أحد يعيش في أوهام بشأن قوة تشكيلة جينارو جاتوزو. لم تكن هذه تشكيلة الأزوري الكلاسيكية - كما يؤكد ذلك حقيقة أنها تعرضت لهزيمة ساحقة بنتيجة 4-1 على أرضها أمام النرويج في نوفمبر الماضي.

    بالطبع، كان من المفترض أن يكون لديهم ما يكفي من الجودة لهزيمة البوسنة - وربما كانوا قد فعلوا ذلك لولا الطرد الغبي لأليساندرو باستوني، الذي حدث قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الضيوف بفضل هدف مبكر من مويز كين.

    هزيمة أخرى من صنع أيديهم

    ومع ذلك، ورغم أن القرارات التحكيمية الكبرى لم تكن في صالح إيطاليا تلك الليلة، لم يجرؤ أحد حقاً على اختلاق الأعذار لتبرير هزيمة أخرى تسببنا فيها لأنفسنا. وكما كتب ستيفانو أغريستي في صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»: «الحقيقة هي أن البوسنة كانت أقوى، وقد سئمنا التفكير في كيفية التحسين: من الناحية الفنية، ومن خلال الخطب. إن «نهاية العالم» الثالثة هي الأسوأ.

    "في زينيكا، أعطانا [الحكام] بعض الأسباب للاحتجاج. ليس طرد باستوني، الذي كان واضحاً، بل عدم إظهار البطاقة الحمراء لـ (طارق) موهاريموفيتش. لكن هيا، نحن إيطاليا. هل يمكننا حقاً التمسك بمثل هذه التفاصيل الصغيرة عندما نواجه المنتخب الوطني المصنف 71 عالمياً؟ لقد أهدرنا المباراة بأنفسنا."

    ونتيجة لذلك، تم التشكيك في منصب غاتوزو على الفور. كان قد أبلى بلاءً حسناً في تولي قيادة فريق تركه لوتشيانو سباليتي في حالة من الفوضى التامة بعد فترة ولايته السيئة بشكل صادم، لكن غاتوزو اعترف بنفسه في نوفمبر الماضي أن منصبه سيكون غير قابل للدفاع عنه إذا فشل في تأهيل إيطاليا إلى كأس العالم.

    وقال للصحفيين: "سأحصل على التقدير إذا تمكنت من تحقيق الهدف؛ وإلا سأرحل وأعيش بعيدًا عن إيطاليا". "أنا بالفعل بعيد بعض الشيء [يقيم في ماربيا]، لكنني سأذهب إلى أبعد من ذلك. هذه هي عاقبة [الفشل]، وأنا أدرك ذلك".

    وبالتالي، يبدو من المرجح جدًا ألا يتم تجديد عقد غاتوسو قبل انتهاء صلاحيته في يونيو، بل هناك حديث عن احتمال استبداله بالمدرب السابق روبرتو مانشيني، الذي قاد الأزوري إلى الفوز في بطولة يورو 2020 التي كانت استثناءً رائعًا. 

    ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن غاتوزو لا يزال يحظى بدعم اللاعبين والعديد من الشخصيات المؤثرة في كرة القدم الإيطالية، حيث قال فرانكو باريزي، على سبيل المثال، إن الفائز بكأس العالم "هو بالتأكيد من بين الأقل مسؤولية عن هذه الهزيمة"

    وبالفعل، اعتُبر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) غابرييل غرافينا المسؤول الرئيسي عن الفشل، بعد الإخفاق الثاني في كأس العالم تحت إشرافه، واستسلم أخيراً للضغوط الشديدة واستقال من منصبه بعد ظهر يوم الخميس.

    رحيل غرافينا

    وكان وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، قد دعا إلى استقالة جرافينا في صباح اليوم التالي لخسارة مباراة الملحق، قائلاً: "أشكر الفريق والمدرب على الالتزام الذي أظهروه، لكن من الواضح أن كرة القدم الإيطالية بحاجة إلى إعادة بناء، ويجب أن تبدأ هذه العملية بتجديد قيادة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)".

    وكان جرافينا قد أعيد انتخابه رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم العام الماضي بنسبة 98.68 في المائة من الأصوات، وأعرب في البداية عن نيته البقاء في منصبه على الأقل حتى اجتماع المجلس الاتحادي الأسبوع المقبل. 

    ومع ذلك، ذهب رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو إلى حد إطلاق عريضة في مجلس الشيوخ الإيطالي تدعو غرافينا إلى التنحي، في حين لم يساعد غرافينا نفسه على الإطلاق في الحفاظ على منصبه عندما وصف الرياضات الأخرى بأنها "هواة" مقارنة بعالم كرة القدم "المحترف"، في محاولة غريبة للدفاع عن سجله.

    وسط العداء المتصاعد، الذي شمل قيام بعض المشجعين برشق مكاتب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالبيض، استقال جرافينا في النهاية بعد أن تناول أزمة كرة القدم خلال محادثات مع ممثلين عن الدوري الإيطالي، والدوري الإيطالي الثاني، والدوري الإيطالي الثالث، والبطولات الهواة، واتحادات المدربين واللاعبين في روما بعد ظهر يوم الخميس.

    وقال جرافينا للصحفيين بعد الاجتماع: "بعد سنوات عديدة، هناك شعور بالحزن، ولكن أيضًا بالهدوء". "يجب أن أشكر جميع أعضاء الاتحاد، الذين أظهروا مرة أخرى اليوم دعمًا كبيرًا واحترامًا كبيرًا ومودة، وأصروا أيضًا على أن أستمر، لكنني اتخذت قراري، وكان قرارًا شخصيًا ومدروسًا بعناية".

    "عدد الإيطاليين في الدوري الإيطالي غير كافٍ"

    وقد بدأ بالفعل البحث عن خليفة لغرافينا، حيث تم تحديد يوم 22 يونيو مبدئيًا موعدًا للانتخابات، وقد ارتبطت أسماء كل من جيوفاني مالاغو وجيانكارلو أبيتي وأومبرتو غانديني وجياني ريفيرا وحتى بيبي ماروتا بهذا المنصب. 

    لا شك أن بعض المرشحين أكثر تأهيلاً من غيرهم - حيث يعتبر مالاغو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية، المرشح المفضل في هذه المرحلة - لكن أياً كان من سيتولى المنصب، فسيكون أمامه مهمة ضخمة تتمثل في محاولة وقف ثم عكس اتجاه سنوات من التراجع الذي أشارت إليه صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" يوم الخميس، والذي أدى إلى تضاؤل الاهتمام بكرة القدم بين الإيطاليين.

    كما جادل جرافينا قبل استقالته بأن محاولات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) لبناء منتخب أزوري ناجح قد أعاقتها حقيقة أن 33% فقط من اللاعبين الذين يمارسون مهنتهم حالياً في الدوري الإيطالي مؤهلون للانضمام إلى المنتخب الوطني. وهي نقطة أشار إليها جاتوزو أيضاً في عدة مناسبات، وأيدها ديميتريو ألبرتيني.

    وقال اللاعب الدولي الإيطالي السابق لصحيفةتوتوسبورت: "المشكلة هي أن لدينا بعض اللاعبين الجيدين، لكنهم ليسوا كافيين". "بشكل عام، خيارات مدرب المنتخب الوطني محدودة، وعلاوة على ذلك، فإن بعض اللاعبين خاضوا مباريات دولية مع إيطاليا أكثر من المباريات التي لعبوها في المسابقات الأوروبية للأندية.

    "لا فائدة من المراوغة؛ نحن أقل استعدادًا لنوع معين من المباريات الدولية. لهذا السبب أراد جاتوزو استدعاء [ماركو] فيراتي، الذي خاض العديد من المباريات على هذا المستوى. ومع ذلك، من الواضح أن هذا لا يعني أننا لا نمتلك الجودة اللازمة للفوز في هذه المباراة الفاصلة.

    "كان الفوز ببطولة يورو 2020 مستحقاً، لكنه لم يعالج المشكلة الأساسية: عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين الإيطاليين في الدوري الإيطالي. سمعت أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن عن مشروع فني جديد لكرة القدم للشباب. لكنني آمل أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة وألا يظل الأمر مجرد تصريحات جوفاء."

    ويشارك ألبرتيني في مخاوفه جميع مشجعي كرة القدم الإيطاليين تقريبًا.

    منتج غير جذاب

    من الواضح بشكل مؤلم في هذه المرحلة أن كرة القدم الإيطالية تعاني من عدد هائل من المشاكل - وهو ما يتجلى في حقيقة أن فريق أتالانتا، الذي يُدار بشكل استثنائي، كان الفريق الوحيد من الدوري الإيطالي الذي وصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 

    وقد دفعت البيروقراطية التي لا نهاية لها على ما يبدو، والتي تعرقل بناء الملاعب الحديثة التي طال انتظارها، عددًا من رؤساء الأندية إلى اليأس، وكشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ألكسندر تشيفرين يوم الخميس أن إيطاليا قد تُستبعد من استضافة بطولة يورو 2032 ما لم يتم معالجة مشاكل البنية التحتية في البلاد.

    كما أن الحالة المزرية للملاعب في الدوري الإيطالي هي عامل مساهم في الصورة السلبية لكرة القدم الإيطالية، التي يُنظر إليها الآن على أنها نوع من دوري المتقاعدين لأن العديد من أكبر نجومها قد تجاوزوا ذروة عطائهم منذ فترة طويلة. ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع في أي وقت قريب بسبب عجز أندية الدوري الإيطالي عن المنافسة على أفضل المواهب في سوق الانتقالات.

    لا تمتلك غالبية الأندية الملاعب التي تلعب فيها، مما يحرمها من ملايين الدولارات من عائدات أيام المباريات، في حين أن الدوري لا يجني أي أموال من بيع حقوق البث التلفزيوني لأن كرة القدم الإيطالية أصبحت منتجًا غير جذاب. 

    والنتيجة النهائية هي حلقة مفرغة من التراجع يبدو من المستحيل عكسها دون ثورة حقيقية. ولسوء الحظ، تم رفض الإصلاح الجذري مراراً وتكراراً في إيطاليا.

    محاولة باجيو الفاشلة لإنقاذ كرة القدم الإيطالية

    بعد الفشل الذريع في الدفاع عن لقب كأس العالم عام 2010، كلفت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) الأسطورة روبرتو باجيو بوضع خطة لإصلاح كرة القدم الإيطالية. في العام التالي، قدم للاتحاد تقريرًا من 900 صفحة استند إلى تحليل خبراء من أكثر من 50 متعاونًا. وبالإضافة إلى تأكيده على أهمية التقنية على حساب التكتيكات في فئات الناشئين، دعا باجيو إلى إنشاء مدرسة بالقرب من كوفيرتشيانو (مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم).

    قال باجيو لصحيفة نيويورك تايمز العام الماضي:"الشيء المهم هو أننا أردنا تربية الناس ليكونوا أشخاصاً أولاً ولاعبين كرة قدم ثانياً. لن يصبح الجميع لاعبين، لكن الجميع سيكونون أشخاصاً. كان هذا هو الأساس".

    تجاهل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) الغالبية العظمى من مقترحات باجيو، فاستقال في نهاية المطاف في يناير 2013 بسبب استيائه. وقال اللاعب السابق الذي كان يحمل الرقم 10 في ذلك الوقت: "لم يُسمح لي بأداء الدور الذي كُلفت به، ولست مستعداً لتجاهل حقيقة أن تقريري المكون من 900 صفحة، والذي قدمته في نوفمبر 2011، ظل حبراً على ورق".

    القلق المفهوم الآن هو أن أي محاولات لإصلاح كرة القدم الإيطالية بشكل جذري ستواجه مصيرًا حزينًا مماثلاً.

    وكما قال أريغو ساكي: "نتحدث كثيراً، لكن الكلمات وحدها لا تحل المشاكل". كان ذلك في عام 2022. نحن الآن في عام 2026. ولم يتغير شيء في هذه الفترة. 

    بل على العكس، يمكن القول إن الوضع قد ساء، مما يعني أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية هذه المرة، فقد لا يتعافى كرة القدم الإيطالية أبدًا من كارثتها الثالثة.