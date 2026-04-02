نهاية كرة القدم الإيطالية؟ قد لا يتعافى «الكالتشيو» أبدًا من «نهاية العالم» الثالثة في كأس العالم

ومع ذلك، ورغم أن القرارات التحكيمية الكبرى لم تكن في صالح إيطاليا تلك الليلة، لم يجرؤ أحد حقاً على اختلاق الأعذار لتبرير هزيمة أخرى تسببنا فيها لأنفسنا. وكما كتب ستيفانو أغريستي في صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»: «الحقيقة هي أن البوسنة كانت أقوى، وقد سئمنا التفكير في كيفية التحسين: من الناحية الفنية، ومن خلال الخطب. إن «نهاية العالم» الثالثة هي الأسوأ.

"في زينيكا، أعطانا [الحكام] بعض الأسباب للاحتجاج. ليس طرد باستوني، الذي كان واضحاً، بل عدم إظهار البطاقة الحمراء لـ (طارق) موهاريموفيتش. لكن هيا، نحن إيطاليا. هل يمكننا حقاً التمسك بمثل هذه التفاصيل الصغيرة عندما نواجه المنتخب الوطني المصنف 71 عالمياً؟ لقد أهدرنا المباراة بأنفسنا."

ونتيجة لذلك، تم التشكيك في منصب غاتوزو على الفور. كان قد أبلى بلاءً حسناً في تولي قيادة فريق تركه لوتشيانو سباليتي في حالة من الفوضى التامة بعد فترة ولايته السيئة بشكل صادم، لكن غاتوزو اعترف بنفسه في نوفمبر الماضي أن منصبه سيكون غير قابل للدفاع عنه إذا فشل في تأهيل إيطاليا إلى كأس العالم.

وقال للصحفيين: "سأحصل على التقدير إذا تمكنت من تحقيق الهدف؛ وإلا سأرحل وأعيش بعيدًا عن إيطاليا". "أنا بالفعل بعيد بعض الشيء [يقيم في ماربيا]، لكنني سأذهب إلى أبعد من ذلك. هذه هي عاقبة [الفشل]، وأنا أدرك ذلك".

وبالتالي، يبدو من المرجح جدًا ألا يتم تجديد عقد غاتوسو قبل انتهاء صلاحيته في يونيو، بل هناك حديث عن احتمال استبداله بالمدرب السابق روبرتو مانشيني، الذي قاد الأزوري إلى الفوز في بطولة يورو 2020 التي كانت استثناءً رائعًا.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن غاتوزو لا يزال يحظى بدعم اللاعبين والعديد من الشخصيات المؤثرة في كرة القدم الإيطالية، حيث قال فرانكو باريزي، على سبيل المثال، إن الفائز بكأس العالم "هو بالتأكيد من بين الأقل مسؤولية عن هذه الهزيمة".

وبالفعل، اعتُبر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) غابرييل غرافينا المسؤول الرئيسي عن الفشل، بعد الإخفاق الثاني في كأس العالم تحت إشرافه، واستسلم أخيراً للضغوط الشديدة واستقال من منصبه بعد ظهر يوم الخميس.