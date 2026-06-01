نهاية حقبة ماراثونية.. جيمس ميلنر يعلق حذاءه في سن الأربعين

أكد ميلنر أنه سيعلق حذاءه بعد مسيرة امتدت لما يقرب من ربع قرن. ويودع نجم برايتون المخضرم، الذي أتم عامه الأربعين في يناير الماضي، الملاعب بصفته صاحب أكبر عدد من المشاركات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد مذهل بلغ 658 مباراة. وكان قد تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم جاريث باري (653 مباراة) في وقت سابق من هذا العام، ليُرسخ مكانته كلاعب الماراثون الأول في الدوري.

مثّل اللاعب الدولي الإنجليزي السابق أندية ليدز يونايتد، ونيوكاسل، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي، وليفربول، وبرايتون خلال 24 موسمًا في المستوى الأعلى. وصرح ميلنر عند إعلان اعتزاله: "بعد 24 موسمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لإسدال الستار على مسيرتي كلاعب. أترك اللعبة وأنا أحمل فخرًا هائلًا، وامتنانًا، وذكريات سترافقني لبقية حياتي".

وأضاف: "منذ ظهوري الأول مع ليدز يونايتد، النادي الذي شجعته منذ طفولتي، في سن السادسة عشرة، وأصبحت حينها أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لم أكن لأحلم أبدًا بهذه الرحلة التي خضتها، وصولًا إلى عدم قدرتي على رفع قدمي العام الماضي، ثم العودة لأكون جزءًا من تأهل برايتون إلى البطولات الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه وأنا في سن الأربعين".

وتابع: "اللعب لأندية نيوكاسل، وأستون فيلا، ومان سيتي، وليفربول، وبرايتون، دون أن أنسى الشهر الذي لا يُنسى في سويندون، كان امتيازًا كبيرًا. لقد كنت محظوظًا بما يكفي لتجربة بعض اللحظات التي لا تُنسى، بدءًا من الصراع من أجل البقاء في الدوري وصولًا إلى الفوز بالبطولات، واللعب في أوروبا، وتمثيل بلادي. ولكن أكثر من أي شيء آخر، سأعتز دائمًا بالأشخاص والصداقات التي كونتها طوال فترة وجودي في اللعبة".

وختم: "إلى عائلتي، شكرًا لكم على كل تضحية، وكل ميل قطعتموه، وكل لحظة تشجيع. لم يكن أي من هذا ليتحقق لولاكم. أترك اللعبة بشعور غامر بالفخر والامتنان، وذكريات ستدوم معي طوال حياتي. لقد منحتني كرة القدم أكثر بكثير مما كنت أتخيله، وسأظل دائمًا ممتنًا للفرص التي قدمتها لي".