نهاية حقبة! كايل ووكر يتقاعد رسمياً من المنتخب الإنجليزي، ونجم بيرنلي يضع حداً لمسيرته الأسطورية التي شارك فيها في 96 مباراة دولية

أعلن ووكر رسمياً اعتزاله كرة القدم الدولية، حسبما أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء. اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، الذي يلعب حالياً لفريق بيرنلي بعد أن لعب لفريقي مانشستر سيتي وتوتنهام، يترك وراءه إرثاً من 96 مباراة دولية.

وفي بيان رسمي يؤكد قراره، قال ووكر: "أنا حزين لاتخاذ هذا القرار، لكنني أيضًا فخور جدًا بما حققته مع إنجلترا. لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أمثل بلدي في خمس بطولات كبرى... لكن اليوم حان الوقت لإنهاء هذه المرحلة. من الجيد بالنسبة لي أن أختتم مسيرتي على الساحة الدولية".