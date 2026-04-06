نهاية حقبة! برناردو سيلفا يغادر مانشستر سيتي بعد تسع سنوات حافلة بالألقاب - ومن المقرر أن يصبح صانع الألعاب البرتغالي لاعبًا حرًا
القائد الأسطوري يستعد للرحيل
بعد وصوله من موناكو قبل تسع مواسم، دخل سيلفا رسمياً الأسابيع الأخيرة من مسيرته الحافلة بالإنجازات مع مانشستر سيتي. وكان صانع الألعاب المتعدد المواهب قد مدد عقده آخر مرة في أغسطس 2023، لكنه يستعد للرحيل بحثًا عن فرص جديدة عند انتهاء عقده هذا الصيف. ومع 450 مباراة و153 مساهمة في الأهداف في رصيده، فإن رحيل لاعب الوسط هذا يمثل نهاية حقبة مهيمنة للنادي، الذي ساعد في قيادة الفريق للفوز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليجندرز يكرّم موهبة فريدة
أكد مساعد المدرب بيب ليندرز، الذي حل محل بيب جوارديولا الموقوف عقب فوز مانشستر سيتي 4-0 على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، أن النادي لن يسعى لإيجاد بديل مباشر لقائده. وشدد ليندرز على ضرورة تطور الفريق؛ مشيرًا إلى أنه سيكون من المستحيل سد الفراغ الذي خلفه النجم البرتغالي من حيث القيادة الفنية والذكاء التكتيكي بضم لاعب واحد فقط.
وفي حديثه للصحفيين، قال ليندرز: "لا يمكنك أبدًا استبدال لاعب بلاعب من نفس النوع، لأنهم غير موجودين. برناردو سيلفا فريد من نوعه. الطريقة التي يتحكم بها في المباريات، الطريقة التي يتحرك بها، الطريقة التي يستقبل بها الكرة، الطريقة التي يقود بها الفريق، الطريقة التي يرى بها الحلول، كل هذه الأمور. لا تبحث أبدًا عن بديل لنوع معين من اللاعبين، بل تبحث عما هو مطلوب للنمو مع الفريق وعن شخص يمكنه الاندماج في التشكيلة الأساسية."
أمل الأكاديمية في ظل خسارة أحد اللاعبين المخضرمين
يتطلع الجهاز الفني لـ«سيتي» الآن إلى صفوف الشباب واللاعبين الجدد لملء الفراغ الذي سيخلفه رحيل القائد الوشيك. ومع ذلك، حذر ليندرز من أن هذه المرحلة الانتقالية ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن غياب لاعب من عيار سيلفا يُحس به على الفور كلما غاب عن التشكيلة الأساسية.
وفي معرض حديثه عن ضرورة توديع رمز النادي بشكل لائق، أضاف ليندرز: "ونأمل أن يتمكن لاعبو أكاديميتنا، واللاعبون الشباب الذين تعاقدنا معهم بالفعل، من القيام بهذه الخطوة أيضًا في مراكز خط الوسط. ولكن إذا نظرت إلى شبابنا في الأكاديمية، فسيتعين عليهم القيام بهذه الخطوة والنمو. لكن الأهم هو أن اللاعبين الكبار سيبقون لفترة طويلة، وأنهم سيبقون، وأن النواة موجودة ويمكنك التحرك حولها. لكن الأمر سيكون صعبًا، لأنه كما قلت، في المباراة، عندما لا يلعب، سترى مدى افتقاده. وهذا في مباراة واحدة. تخيل موسمًا كاملًا؟ لكن كل قصة جيدة تنتهي. آمل أن يستمتع بالأشهر الأخيرة، فهي ستة أسابيع فقط، وأن يحظى بوداع جيد، فهو يستحق كل هذا الاهتمام أيضًا."
السعي الأخير نحو الفوز باللقب
لم يتبق أمام سيلفا سوى ستة أسابيع لقيادة مانشستر سيتي في سعيه نحو الفوز باللقبين اللذين لا يزالان في متناول يديه هذا الموسم. على الرغم من تأخره بفارق تسع نقاط عن أرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن فريق غوارديولا يمتلك مباراة مؤجلة حاسمة وقد نجح في حجز مكانه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. ستعتمد هذه المرحلة الحاسمة التي تتسم بضغط كبير بشكل كبير على الخبرة الواسعة للاعب البالغ من العمر 31 عامًا قبل أن يتحول التركيز حتمًا إلى وجهته التالية بصفته لاعبًا حرًا بارزًا.