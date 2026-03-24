"نهاية جميلة" - نجم مانشستر سيتي يلمح بقوة إلى رحيله في الصيف بعد الفوز بنهائي كأس كاراباو

وفي معرض حديثه عن الفوز بنتيجة 2-0 على أرسنال في نهائي كأس كاراباو الذي أقيم يوم الأحد في ويمبلي، ألمح آكي إلى أن الفوز باللقب قد يكون آخر ظهور له بقميص مانشستر سيتي. وعندما سُئل عن خططه بشأن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قدم المدافع إجابة دالة.

وقال آكي لصحيفة "ألجيمين داغبلاد" أثناء مشاركته مع منتخب بلاده: "ليس لدي أي فكرة، لكن الفوز بكأس كاراباو سيكون بالتأكيد خاتمة جميلة". "قال [جوارديولا] إنه فخور بي للغاية وأنني قدمت مباراة رائعة. لقد مررنا بالكثير معاً خلال السنوات الست الماضية".