"نكنّ له احترامًا كبيرًا": الشائعات المثيرة حول انتقال إرلينغ هالاند إلى نادي برشلونة تكتسب زخمًا جديدًا

يود فيكتور فونت أن يصبح الرئيس الجديد لنادي برشلونة وأن يضم إرلينغ هالاند إلى صفوف الفريق. والآن، ترد مستشارة المهاجم على ذلك.

لم يُعرف إلا يوم الخميس أن المرشح الرئاسي فيكتور فونت وفريقه في نادي برشلونة قد اتصلوا بنادي مانشستر سيتي للتفاوض بشأن انتقال إرلينغ هالاند. وقد ردت مستشارة المهاجم على ذلك الآن. كما أدلى رئيس برشلونة جوان لابورتا بتصريحاته.

  • وقالت رافايلا بيمنتا لموقع "El Chringuito": "نكنّ احترامًا وإعجابًا كبيرين ببرشلونة، لكن لم يكن هناك أي اتصال - لا مع إرلينغ هالاند ولا مع إدارة نادي برشلونة - بخصوص أي انتقالات محتملة".

    وأضافت السيدة البالغة من العمر 53 عامًا: "لقد جدد اللاعب عقده قبل بضعة أشهر. إنه سعيد جدًا في مانشستر سيتي، والأمور تسير بشكل رائع بالنسبة له، وليس لدينا حقًا ما نناقشه بشأن انتقاله طالما أن كل شيء يسير على ما يرام في مانشستر سيتي."

  • هل سينتقل هالاند إلى برشلونة؟ لابورتا يهاجم فونت

    على الرغم من هذا النفي، ظل لابورتا متمسكًا بروايته خلال المناظرة الرئاسية النهائية بينه وبين الرئيس الحالي لابورتا، وقال: "نحن نتفاوض بشأن خيار شراء إرلينغ هالاند، في حال أراد مغادرة مانشستر سيتي".

    ورد لابورتا على الفور قائلاً: "لقد نفت مستشارة اللاعب بالفعل ما ادعاه السيد فونت. هذه الكذبة التي اختلقها السيد فونت تم دحضها بالفعل. لقد انقلب الأمر عليك، فأنت لا تدرك مدى سخافتك. لقد نفت بالفعل ما تقوله".

    شائعات في برشلونة حول خليفة ليفاندوفسكي

    لا يزال هالاند مرتبطًا بمانشستر سيتي حتى عام 2034، ولذلك من غير المرجح أن يكون سعره في متناول الأندية المهتمة به. ومما يزيد الطين بلة، أن برشلونة يمر بأزمة مالية حادة، وبالتالي فهو غير قادر فعليًا على تحمل مبالغ انتقالات ضخمة.

    ونظراً لانتهاء عقد روبرت ليفاندوفسكي في نهاية الموسم، يبحث برشلونة بشكل محموم عن مهاجم جديد. ووفقاً لتقارير إعلامية حديثة، يعد جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد المرشح الأوفر حظاً لخلافة البولندي، لكن يبدو أن الكتالونيين سيضطرون إلى دفع مبلغ يصل إلى مئات الملايين من اليورو للحصول على الأرجنتيني.

    علاوة على ذلك، لم يتأكد بعد أن ليفاندوفسكي سيغادر النادي فعلياً بعد انتهاء الموسم. وقد صرح اللاعب البولندي مؤخراً أنه لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مستقبله: "لا أعرف. لأنني يجب أن أشعر بذلك. في الوقت الحالي، لا يمكنني أن أقول لكم شيئاً، لأنني لست متأكداً بنسبة 50 في المائة حتى من الطريق الذي أريد أن أسلكه. هذا ليس الوقت المناسب بعد."

    الألعاب40
    هدف29
    تمريرات حاسمة7
