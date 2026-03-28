يُقال إن وارتون قد أعلن بالفعل لناديه عن رغبته في مغادرته الصيف المقبل. هذا ما أوردته صحيفة «ذا صن» الإنجليزية. وقد يكون له حرية اختيار ناديه الجديد، حيث يُقال إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول، إلى جانب ريال مدريد، قد أبدوا اهتمامًا به.

المشكلة هي أن كريستال بالاس لا يرى أي سبب يدعوه إلى التخلي عن وارتون، ولذلك حدد له، وفقاً للتقرير، سعراً يبلغ 100 مليون يورو.