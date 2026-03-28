Fulham v Crystal Palace - Premier League
Daniel Buse

نكسة لريال مدريد! نجم الدوري الإنجليزي المطلوب يحصل على عرض مالي باهظ

الدوري الإسباني
ريال مدريد
ادم وارتون
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي الممتاز

يتابع «الملكيون» هذا اللاعب منذ فترة طويلة، لكن سعره أصبح الآن باهظًا للغاية.

يقال إن ريال مدريد مهتم بضم آدم وارتون لاعب كريستال بالاس. هذا ما أوردته صحيفة «آس» الرياضية الإسبانية. ووفقًا للتقرير، فإن «الملكيين» معجبون جدًّا بلاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا، لكن انتقال اللاعب الدولي الإنجليزي قد يكون صعبًا.

  Sunderland v Crystal Palace - Premier League

    يُقال إن وارتون قد أعلن بالفعل لناديه عن رغبته في مغادرته الصيف المقبل. هذا ما أوردته صحيفة «ذا صن» الإنجليزية. وقد يكون له حرية اختيار ناديه الجديد، حيث يُقال إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول، إلى جانب ريال مدريد، قد أبدوا اهتمامًا به. 

    المشكلة هي أن كريستال بالاس لا يرى أي سبب يدعوه إلى التخلي عن وارتون، ولذلك حدد له، وفقاً للتقرير، سعراً يبلغ 100 مليون يورو. 

  FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRID

    ريال يأمل في خفض الأسعار

    من المرجح أن يكون هذا المبلغ أعلى بكثير مما يتوقعه ريال مدريد. كان «البلانكوس» يهدفون في الأصل إلى التعاقد مع وارتون، وهو لاعب قابل للتطور، مقابل مبلغ أقل، لكن أداءه مع بالاس وضع هذا المدافع في دائرة الضوء — والآن يريد النادي اللندني الاستفادة من ذلك أو الاحتفاظ به. 

    ووفقاً للتقرير، يأمل نادي ريال مدريد أن يتغير السعر إذا أصر وارتون بشدة على الانتقال من ناديه. 

  • وقد دفع «بالاس» بالفعل مبلغًا كبيرًا لانتقال وارتون

    نشأ وارتون في أكاديمية بلاكبيرن روفرز، وانتقل قبل حوالي عامين إلى نادي بالاس، الذي دفع مقابل انتقاله آنذاك مبلغ 21 مليون يورو. وفي يونيو 2024، خاض لاعب الوسط أول مباراة دولية له مع منتخب إنجلترا، وشارك حتى الآن في أربع مباريات دولية تحت قيادة المدرب توماس توخيل. 

  • إحصائيات آدم وارتون في موسم 2025/2026:

    المبارياتالدقائقالأهداف/التمريرات الحاسمةبطاقات
    413214-/76 بطاقات صفراء/1 بطاقة صفراء-حمراء
