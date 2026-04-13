AFP
ترجمه
نكسة كبيرة لرحيم ستيرلينج! روبن فان بيرسي يشرح سبب استبعاده لنجم تشيلسي ومانشستر سيتي السابق من تشكيلة فينورد في المباراة الأخيرة
مهمل في نيميغن
بلغت البداية المخيبة للآمال التي يمر بها ستيرلينغ في روتردام أدنى مستوياتها بعد أن تم إدراجه ضمن قائمة البدلاء في مباراة فينورد التي انتهت بالتعادل 1-1 مع نادي NEC. وشهد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الذي انضم للفريق كلاعب حر في فبراير، استبداله في مركز الجناح الأيسر بـ توبياس فان دن إلشوت الذي خاض أول مباراة كاملة له في الدوري الهولندي. على الرغم من أن أياسي أويدا منح الضيوف التقدم مبكراً، إلا أن ستيرلينج ظل بديلاً لم يشارك في المباراة، حيث حرم هدف التعادل الذي سجله دانيلو بيريرا في الدقيقة 97 فريق فان بيرسي من حصد النقاط الثلاث.
- AFP
المخاوف المادية المذكورة
وسرعان ما نفى فان بيرسي التكهنات التي تحدثت عن استبعاد ستيرلينغ بشكل دائم، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى افتقاره للحدة وإلى حادثة بسيطة وقعت خلال التدريبات. وشدد المدرب الرئيسي على ضرورة الجاهزية البدنية في تشكيلة الفريق التي تعاني حاليًا من عدة مشاكل تتعلق باللياقة البدنية، وذلك قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الموسم.
وفي معرض شرحه لقراره باستبعاد اللاعب الدولي الإنجليزي السابق من التشكيلة الأساسية، قال فان بيرسي لشبكة ESPN: "لا، لم يكن راحيم في كامل لياقته البدنية خلال الأيام القليلة الماضية. كما تعرض لحادثة بسيطة أثناء التدريب. لذا فإن السبب بدني. وقد قدم توبياس أداءً جيداً للغاية منذ انضمامه إلينا. إنه جيد في التعامل مع الكرة، وقوي بدنياً، وقد استحق فرصته. كان هناك العديد من اللاعبين الذين لم نكن نعرف ما إذا كانوا سيتمكنون من المشاركة أو اللعب في التشكيلة الأساسية".
السعي لتحقيق التأثير
منذ توقيعه عقدًا قصير الأجل يمتد حتى يونيو 2026، عانى ستيرلينج من صعوبة في استعادة المستوى الرائع الذي ميز مسيرته الحافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي. ولم يسجل الجناح سوى تمريرة حاسمة واحدة، وفشل في تسجيل أي هدف خلال مشاركاته الست الأولى مع العملاق الهولندي. ومع اشتداد المنافسة على المراكز الأساسية، يُظهر فان بيرسي استعدادًا لإعطاء الأولوية للاعبين الخريجين من الأكاديمية والبدائل الجاهزة للمباريات على حساب اللاعبين ذوي السمعة الراسخة، وذلك بهدف ضمان احتلال المركز الثاني.
- AFP
سباق دوري أبطال أوروبا
يواجه فينورد سلسلة مباريات صعبة أمام غرونينغن وفورتونا سيتارد وآز ألكمار وبي إي سي زفول من أجل ضمان مقعد في تصفيات دوري أبطال أوروبا. بعد تراجع هولندا إلى المركز السابع في تصنيفات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، يتعين على وصيف الدوري الهولندي الآن خوض جولات التصفيات بدلاً من الدخول مباشرة إلى مرحلة المجموعات. ويحتل فريق فان بيرسي حالياً المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن NEC وبفارق نقطتين عن FC Twente، مما يترك لستيرلينج القليل من الوقت لإثبات لياقته واستعادة مكانه.