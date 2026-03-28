بين نكسة البرازيل والخروج من المجموعات.. هل يصبح المنتخب الأمريكي أسوأ مستضيف لكأس العالم؟!

صدم المنتخب الأمريكي جماهيره بملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا بسقوط مدوٍ أمام نظيره البلجيكي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المواجهة الودية التي جمعت بينهما.

هذه الهزيمة الثقيلة التي جاءت قبل أشهر قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك أثارت موجة عارمة من القلق والتشكيك حول مدى جاهزية أصحاب الأرض لخوض غمار المونديال على أرضهم.

ورغم محاولات العودة في النتيجة إلا أن الهشاشة الدفاعية للمنتخب الأمريكي كانت العنوان الأبرز للقاء الذي أعاد للأذهان ذكريات مؤلمة لمنتخبات لم تحسن استغلال عاملي الأرض والجمهور في النسخ السابقة من العرس العالمي.



