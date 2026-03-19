AFP
ترجمه
نقل نجم غالطة سراي إلى المستشفى إثر إصابة مروعة في الإبهام بعد أن كسر فيكتور أوسيمهن ذراعه في مباراة ليفربول
العملاق التركي يتلقى ضربة مزدوجة بسبب الإصابات
كانت رحلة غالطة سراي إلى ميرسيسايد قاسية جسديًا وتنافسيًا. وأكد النادي أن المهاجم النجم أوسيمهن تعرض لكسر في الساعد الأيمن خلال الشوط الأول. ورغم محاولته الاستمرار في اللعب رغم الألم، تم استبدال اللاعب الدولي النيجيري في نهاية الشوط الأول بعد أن لاحظ الطاقم الطبي تورمًا شديدًا.
وتفاقمت المأساة في الشوط الثاني عندما تم نقل لانغ، الذي كان قد دخل الملعب للتو في بداية الشوط الثاني، على نقالة بعد اصطدام عنيف بلوحات الإعلانات. واحتاج اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى الأكسجين على أرض الملعب قبل نقله إلى منشأة طبية محلية لعلاج ما وصفه النادي بـ"جرح خطير" في إبهامه الأيمن.
تؤكد آخر المستجدات الطبية الأسوأ
بعد صافرة نهاية المباراة، أصدر نادي غالطة سراي بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الحالة الطبية الطارئة. "في الشوط الأول من مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، تعرض لاعبنا فيكتور أوسيمهن لضربة في ذراعه. ورغم أنه أكمل الشوط الأول، إلا أن الفحوصات التي أجريت في الاستراحة كشفت عن احتمال وجود كسر، ولم يُسمح له باللعب في الشوط الثاني. وبعد المباراة، أكد الفحص الطبي في المستشفى إصابته بكسر في ساعده الأيمن، وتم تثبيت جبيرة عليه. وسيتم اتخاذ قرار بشأن إجراء عملية جراحية في الأيام المقبلة بعد إجراء مزيد من التقييم"، أعلن النادي.
وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بحالة لانغ، صرح النادي: "في الشوط الثاني من نفس المباراة، تعرض لاعبنا نوا لانغ لجرح خطير في إبهامه الأيمن. ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في ليفربول خلال الساعات القادمة، بحضور فريقنا الطبي".
غضب مدرب غالطة سراي
في مؤتمره الصحفي عقب المباراة، لم يستطع مدرب غالطة سراي أوكان بوروك إخفاء غضبه. وادعى أن الحكم كان ينبغي أن يوفر حماية أكبر للاعبيه في مباراة مليئة بالمواجهات البدنية.
وقال بوروك، وفقاً لما نقلته صحيفة"حريت": "[إبراهيما] كوناتي ارتكب أخطاء بسهولة شديدة في موقع فيكتور أوسيمهن. وبينما كنا نتوقع أفضل حكم في العالم، أدار المباراة أسوأ حكم في العالم. ليفربول استحق الفوز بوضوح. نوا لانغ يعاني من إصابة خطيرة في إصبعه. سيتوجه إلى المستشفى هنا. كما يعاني فيكتور أوسيمهن من آلام".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تشكل هذه الهزيمة نهاية مسيرة غالطة سراي الأوروبية هذا الموسم. وعليهم الآن العودة إلى المنافسات المحلية، حيث يتصدرون حالياً ترتيب الدوري التركي الممتاز، ساعين إلى الحفاظ على صدارتهم رغم الغياب المحتمل لفترة طويلة لاثنين من لاعبيهم الأساسيين. ويقدم «الجمبوم» أداءً محلياً رائعاً، حيث فاز بأربع مباريات من أصل خمس مباريات خاضها مؤخراً. وسيواجه الفريق فريق طرابزونسبور في مطلع الشهر المقبل.
