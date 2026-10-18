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Mbeumo hit the buffersGetty/GOAL
محمد سعيد و معتز الجمال
ترجمه

نقطة مضيئة وسط الظلام.. مبيومو ينقذ ماء وجه مانشستر يونايتد وماجواير يدفع ثمن "خطأ" كاريك!

مانشستر يونايتد
تقييمات
ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد
ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
بريان مبيومو
مايكل كاريك

شياطين بلا أنياب..

خيم التعادل التكتيكي على مواجهة مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليدز يونايتد، حيث نجح دومينيك كالفيرت لوين في إحباط تقدم الشياطين الحمر بهدف بريان مبيومو في الشوط الأول. وعانى فريق المدرب مايكل كاريك من أجل إحكام سيطرته على مجريات اللعب، ليخضع في النهاية لهدف التعادل الذي صنعه ليدز ببراعة مطلع الشوط الثاني.

واجه التطور التكتيكي لمانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك اختبارًا قاسيًا في أجواء ملعب "إيلاند رود" الحماسية، حيث أسفرت المواجهة عن تعادل إيجابي بهدف لمثله، وهي النتيجة التي كشفت عن غياب الشرارة الإبداعية للفريق إلى جانب هشاشته الدفاعية. وكان الضيوف قد افتتحوا التسجيل في الدقيقة 35 عبر إنهاء حاسم من بريان مبيومو، مستفيدًا من الرؤية المميزة ليوري تيليمانس.

وشهد الشوط الثاني تحولًا سريعًا في الزخم، حيث تمكن ليدز يونايتد من إدراك التعادل بعد مرور ست دقائق فقط على انطلاق نصف اللقاء الثاني. واستغل دومينيك كالفيرت لوين هفوة في الخط الخلفي لمانشستر يونايتد ليترجم الفرصة التي صنعها طارق محرموفيتش بنجاح في الشباك. وعلى الرغم من تسديد مانشستر يونايتد لـ 13 كرة على المرمى، إلا أن الفريق افتقد للشراسة المطلوبة في الثلث الأخير لاستعادة التقدم، ليجد نفسه قابعًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور سبع جولات.

  • حراسة المرمى والدفاع

    سين لامنس - 6/10

    قدم الحارس الشاب تصديات حاسمة أبقت اليونايتد في أجواء المنافسة، لكنه سيشعر بخيبة أمل لعدم خروجه بشباك نظيفة أمام فريق ليدز الذي استحوذ على الكرة بنسبة 61%. أظهر لامينز سيطرة جيدة على منطقة جزائه خلال تعامله مع 29 عرضية من ليدز، رغم أن توزيعه للكرة كان متسرعًا في بعض الأحيان تحت وطأة الضغط العالي في إيلاند رود.

    ليساندرو مارتينيز - 5/10

    أمسية صعبة قضاها المدافع الأرجنتيني، الذي تم استبداله بين الشوطين ليحل مكانه نصير مزراوي. ورغم محاولاته التقدم بالكرة من الخلف، إلا أنه عانى في التعامل مع الحضور البدني القوي لخط هجوم ليدز في الكرات الهوائية، مما دفع كاريك لإخراجه مبكرًا في محاولة لتحقيق الاستقرار في التحولات الدفاعية.

    هاري ماجواير - 6/10

    كان ماجواير المدافع الأكثر انشغالًا في صفوف اليونايتد، حيث ساهم بشكل ملحوظ في 33 تشتيتًا للكرة قام بها الفريق. لقد قاد الخط الخلفي بثبات في مواجهة طوفان هجمات ليدز، وكسب نصيبه من الصراعات الثنائية، إلا أن الهيكل الدفاعي الجماعي انهار خلال اللقطة التي أدت إلى هدف التعادل الذي سجله كالفيرت لوين في الدقيقة 51.

    ليني يورو - 6/10

    أظهر المراهق الشاب ومضات من سرعته في التغطية وقراءته النخبوية لمجريات اللعب، مما ساعد اليونايتد على تسجيل 14 اعتراضًا للكرة كفريق. ومع ذلك، وكحال زملائه في ثلاثي الدفاع، تعرض للإرهاق بسبب التحركات المستمرة من أوكافور وكالفيرت لوين خلال الشوط الثاني.

    دييجو دالوت - 6/10

    تم توظيفه في دور تطلب مرونة تكتيكية عالية، ليجد دالوت نفسه محاصرًا في الخلف لفترات طويلة. عانى في ترك بصمة هجومية في اللقاء، حيث أجبره لاعبو الأطراف في ليدز على التراجع واتخاذ وضعية دفاعية بحتة، مما حد من قدرته على دعم الهجوم.


  • imago-sport-1084712450.jpgSportimage

    خط الوسط

    برونو فيرنانديش - 6/10

    كان القائد شعلة من النشاط المعتاد، رغم حصوله على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة 17 بسبب خطأ تكتيكي. عانى في التحكم بإيقاع اللعب كما يفعل عادةً، في ظل استحواذ اليونايتد على 39% فقط من الكرة، رغم أن مجهوده الوافر في الحالة الدفاعية كان بالغ الأهمية.

    أندري سانتوس - 5/10

    أداء قتالي انتهى بتلقيه بطاقة صفراء في الوقت بدل الضائع. عمل سانتوس بجد لكسر إيقاع ليدز، لكنه كان يُخترق في كثير من الأحيان بسبب التمريرات السريعة والمتبادلة بين تاناكا وستاش في منتصف الملعب.

    كارلوس باليبا - 6/10

    وفر باليبا القوة البدنية اللازمة في غرفة المحركات لمدة 74 دقيقة. كان فعالًا في تشتيت الكرات وساعد في تغطية المساحات التي تركها الأظهرة المتقدمة، قبل أن يتم استبداله بماسون ماونت في تغيير تكتيكي.

    يوري تيليمانس - 7/10

    محور الإبداع وراء الهدف الافتتاحي لليونايتد، حيث قدم تيليمانس التمريرة الحاسمة لمبيومو في الدقيقة 35 بتمريرة موزونة بدقة فائقة. كان اللاعب الأكثر هدوءًا وثقة على الكرة في صفوف اليونايتد، رغم تراجع تأثيره في الشوط الثاني قبل أن يغادر الملعب تاركًا مكانه لماتيوس كونيا في الدقيقة 84.


  • الهجوم

    أماد ديالو - 6/10

    أمسية هادئة للجناح الإيفواري، الذي واجه صعوبة في خلق مواقف لاعب ضد لاعب. وفي ظل افتقار اليونايتد للاستحواذ، أُجبر ديالو في كثير من الأحيان على التراجع لأداء مهام دفاعية عميقة، ولم يتمكن من توفير الشرارة اللازمة لاختراق دفاعات ليدز في الثلث الأخير.

    برايان مبيومو - 8/10

    نجم اليونايتد الأول والأبرز في اللقاء دون منازع، سجل هدفه في الدقيقة 35 باللمسة الحاسمة التي كان يطالب بها كاريك. كان المنفذ الأساسي لهجمات اليونايتد المرتدة الأربعة، وظل يشكل تهديدًا مستمرًا حتى صافرة النهاية، رغم قلة الإمدادات التي وصلته.


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    البدلاء والمدرب

    نصير مزراوي - 7/10

    دخل كبديل بين الشوطين مكان مارتينيز وقدم استقرارًا دفاعيًا تقليديًا. ساعد في امتصاص الصدمة وتجاوز العاصفة بعد هدف تعادل ليدز، رغم أنه لم يقدم الكثير على الصعيد الهجومي.

    ماسون ماونت - 6/10

    شارك في الدقيقة 74 بديلًا لباليبا لضخ المزيد من الإبداع، لكنه فشل في إحداث تغيير ملموس في مجريات اللعب، حيث ظل ليدز مسيطرًا على الكرة.

    ماتيوس كونيا - غير متاح

    دخول متأخر في الدقيقة 84 بدلًا من تيليمانس؛ لم يكن لديه الوقت الكافي للتأثير على نتيجة المباراة.

    مايكل كاريك - 5/10

    سمحت التشكيلة التكتيكية التي وضعها كاريك للاعبي ليدز بالاستحواذ المفرط على الكرة (61%)، ورغم نجاح خطة الهجمات المرتدة في لقطة الهدف، إلا أن غياب السيطرة على خط الوسط جلب الضغط على فريقه. تغييراته بين الشوطين ساعدت دفاعيًا، لكن الفريق بدا مفتقرًا للحلول والأفكار بمجرد أن أدرك ليدز التعادل.

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