نقطة مضيئة وسط الظلام.. مبيومو ينقذ ماء وجه مانشستر يونايتد وماجواير يدفع ثمن "خطأ" كاريك!

خيم التعادل التكتيكي على مواجهة مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليدز يونايتد، حيث نجح دومينيك كالفيرت لوين في إحباط تقدم الشياطين الحمر بهدف بريان مبيومو في الشوط الأول. وعانى فريق المدرب مايكل كاريك من أجل إحكام سيطرته على مجريات اللعب، ليخضع في النهاية لهدف التعادل الذي صنعه ليدز ببراعة مطلع الشوط الثاني.

واجه التطور التكتيكي لمانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك اختبارًا قاسيًا في أجواء ملعب "إيلاند رود" الحماسية، حيث أسفرت المواجهة عن تعادل إيجابي بهدف لمثله، وهي النتيجة التي كشفت عن غياب الشرارة الإبداعية للفريق إلى جانب هشاشته الدفاعية. وكان الضيوف قد افتتحوا التسجيل في الدقيقة 35 عبر إنهاء حاسم من بريان مبيومو، مستفيدًا من الرؤية المميزة ليوري تيليمانس.

وشهد الشوط الثاني تحولًا سريعًا في الزخم، حيث تمكن ليدز يونايتد من إدراك التعادل بعد مرور ست دقائق فقط على انطلاق نصف اللقاء الثاني. واستغل دومينيك كالفيرت لوين هفوة في الخط الخلفي لمانشستر يونايتد ليترجم الفرصة التي صنعها طارق محرموفيتش بنجاح في الشباك. وعلى الرغم من تسديد مانشستر يونايتد لـ 13 كرة على المرمى، إلا أن الفريق افتقد للشراسة المطلوبة في الثلث الأخير لاستعادة التقدم، ليجد نفسه قابعًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور سبع جولات.