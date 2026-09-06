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Cristiano Ronaldo Joao Felix Ange Postecoglou Nassr (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

نفوذ رونالدو و"فيليكس لم يقل سأفضح الدوري" .. النصر وجد مبررًا لنظرية المؤامرة وشائعة بوستيكوجلو الدليل!

فقرات ومقالات
النصر
دوري روشن السعودي
جواو فيليكس
كريستيانو رونالدو
أنجي بوستيكوجلو
جورج جيسوس

ظاهرة تطارد النصر منذ موسم التتويج بالدوري..

دعونا نضيق الدائرة قليلًا، ونركز على آخر موسمين، ليس بنظرة نصراوية، وإنما استعراض لظاهرة غريبة ترافق نادي النصر، والتي تتعلق بـ"التصريحات المنسوبة"، حيث أن واقعة جواو فيليكس، ليست بجديدة على الإطلاق، بل حلقة جديدة في تلك السلسلة.

جورج جيسوس وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، كلهم ضيوف في تلك الظاهرة التي جعلت النصر بطلًا للأحداث المثيرة للجدل، منذ الموسم الماضي "2025-2026"، التي شهد تربع "فارس نجد" في قمة دوري روشن، وعودته لمنصات التتويج من جديد.

تصريحات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، لم تمرّ مرور الكرام، تزامنت مع أحداث جدلية رافقت النصر، في ظل التقارير التي أكدت معاناة العالمي من ديون مالية، فضلًا عن وضعه تحت الرقابة المالية، التي تقيّد نشاطه في سوق الميركاتو الصيفي.

وبين هذا وذاك، نستعرض معًا، أبرز الوقائع التي خرجت من قلب النصر، والتي أثارت جدلًا كبيرًا منذ الموسم الماضي..

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  • Joao FelixGetty Images

    * جواو فيليكس "يفضح" الدوري!

    خرج الإعلامي سعود الصرامي، ليراهن على أن ما تناقلته وسائل الإعلام، بشأن تهديد صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس، بـ"فضح الدوري السعودي"، غير صحيح على الإطلاق.

    ورغم أن ما ذكره الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" عبر أثير العربية FM، قد يكون بدافع العاطفة، حينما علّق بأنه "محامي عن الفن والمهارة"، إلا أنه وجه انتقادًا لاذعًا إلى صحيفة "عكاظ"، وما نقلته على لسان فيليكس، واصفًا الأمر بأنه غير موجود إلا في عقول المنسوبين للصحيفة، وأن عبارة "سأفضح" لم ترد من الأساس.

    جاء ذلك رغم أن ما نقله الإعلامي رتيبان الدوسري، عبر منصة (إكس)، قد أكد فيه صوتًا، بأن جواو بيدرو صرّح بأنه إذا تحدث سيفضح هذا الدوري، وهو الأمر الذي علّق عليه الناقد عبد العزيز المريسل، بأن البرتغالي لن يتعرض لعقوبة من قِبل لجنة الانضباط، لأن حديثه لم يكن للناقل الرسمي، مضيفًا أنه لا يعلم حقيقة ما قال جواو فيليكس، في ظل اختلاف الترجمات حول ما ذكره.


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  • Cristiano RonaldoGetty Images

    * "النفوذ" وإشارة رونالدو

    وبمناسبة الحديث عن الترجمة، فإنه يعيدنا إلى واقعة كريستيانو رونالدو التي لم تخلُ بدورها من إثارة الجدل، خلال الموسم الماضي، حينما نقلت قناة "ثمانية"، تصريحًا على لسان الأسطورة البرتغالية، حيث صرح لبرنامج "ريو جاي" بقوله "بعض الأندية لديها نفوذ خارج الملعب، لكنني لا أريد الحديث عن ذلك الآن، سأتحدث في نهاية الموسم عن أمور كثيرة حقيقية".

    حديث رونالدو حينها، جاء تعليقًا على بعض السلوكيات والمنشورات التي خرجت عبر فيسبوك وإنستجرام، والتحدث بشكل مستمر حول الحكام والمشروع، ليؤكد حينها أنه سيتحدث أكثر في نهاية الموسم، وهو الأمر الذي لم يتمّ.

    وقتها، خرج مسلي آل معمر، رئيس النصر الأسبق، ليدافع عن رونالدو، مؤكدًا أن ما قاله قد تمت ترجمته بشكل خاطئ، وأنه قال نصًا "أندية أخرى لها قوة خارج الملعب"، وأن مصطلح قوة، قد يشمل "إعلاميًا أو ماليًا أو حظًا أو نفوذًا"، والقاعدة القضائية تقول "الأحكام تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين".

    وإذا ما سرنا على نهج ما ذكره آل معمر، قياسًا على حديث جواو فيليكس، فإن فعل (expose)، قد يحمل عدة معانٍ مثل "يكشف أو يظهر أو يفشي سرًا"، بخلاف كلمة "الفضح".

    وبالعودة إلى رونالدو، فإن قائد النصر، ترك جدلًا أيضًا، خلال إشارته أثناء استلام كأس دوري روشن السعودي، في حفل التتويج، والتي تم تفسيرها من قِبل البعض بأنها تحمل دلالات على دعم الهلال، ولكن دون دليل واضح يدين كريستيانو.

  • Cristiano Ronaldo Jorge JesusGetty Images

    * القوة السياسية للهلال

    وكان للبرتغالي جورج جيسوس، مدرب النصر السابق، نصيبه من إثارة الجدل، بعدما نقل الإعلامي علي العنزي، تصريحًا على لسانه، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الهلال، حيث رد على سؤال "لماذا لاعبو النصر لا يضغطون على الحكم لاحتساب الأخطاء؟"، ليعلّق "لأن النصر ليس لديه القوة السياسية التي لدى الهلال".

    وخرج جيسوس ليؤكد أنه لم يقل هذا الكلام، ولكن تم إنسابه إليه، وأنه ممتن لتجربته مع الهلال، إلا أن الزعيم تقدم بشكوى رسمية، تسببت في فرض غرامة مالية ضد المدرب، بإجمالي 50 ألف ريال، خاصة وأن المستشار القانوني أحمد الشيخي، ذكر بأن احتمالات تصريح جيسوس تدور في ثلاثة اتجاهات..

    * التفسير الأول: يقصد جيسوس وجود تأثير "غير مشروع" من أطراف خارجية، وفي هذه الحالة يتم معاقبته بالإيقاف لمدة سنة.

    * التفسير الثاني: يقصد جيسوس وجود قوى سياسية لها تأثير "مشروع"، مثل وجود شخصيات عامة سياسية من محبي هذا النادي، مثل الأعضاء الذهبيين، الذين يقومون بدعمه، وفي هذه الحالة يتم اعتباره ما قاله بمثابة "إساءة إعلامية" أو إثارة للرأي العام، ويتم توقيع غرامات مالية عليه فقط دون إيقاف.

    * التفسير الثالث: يقصد جيسوس بكلمة "سياسة"، أننها تتعلق بخطة العمل أو سياسة الاسترجاع، أو نظام الإدارة.

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    * تشكيك بوستيكوجلو

    وكان الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني الحالي للنصر، أن يتورط في هذا الفخ أيضًا، بعد تداول تصريحات له، تحمل تشكيكًا لمسؤولي الدوري، وتلميحًا بالتعنت ضد النصر في قيد صفقاته، إلا أن الناقد عبد العزيز المريسل، أخمد تلك الشائعة سريعًا، مؤكدًا أنه حضر كامل المؤتمر الصحفي ولم يسمع مثل هذا التصريح.


  • كلمة أخيرة..

    إذا ما كان البعض يتحدث بشأن وجود "مؤامرة" لزعزعة النصر، الذي دخل موسم 2026-2027، بحملة الدفاع عن لقبه في دوري روشن، واستعداده للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، فإن ظاهرة "التصريحات المنسوبة"، ربما تكون مفتاحًا لجماهير العالمي، لبرهنة معاناتهم من وجود حملات ضد الفريق، خاصة وأن التصريحات المتناقلة دائمًا ما يتم مقابلتها برسالة تشكيك حول ما إذا كان اللي صرح بها، يقصد توجيه اتهامات رسمية.

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