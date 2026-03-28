نغولو كانتي يلمح إلى عودته إلى الدوري الفرنسي، حيث يكشف نجم تشيلسي السابق عن محادثات انتقال صيفية

على الرغم من أن الانتقال إلى العاصمة الفرنسية لم يتحقق العام الماضي، إلا أن كانتي لا يستبعد إمكانية اللعب في وطنه قبل أن يعتزل كرة القدم. وبعد أن أمضى معظم سنوات ذروة مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي وتشيلسي، فإن خبرة لاعب الوسط في الدوري الفرنسي محدودة نسبيًا مقارنة بمكانته الأسطورية في إنجلترا.

وعندما سُئل عما إذا كان يتصور نفسه يلعب في الدوري الفرنسي الممتاز مرة أخرى في المستقبل، قدم كانتي إجابة مشجعة للجماهير المحلية. وقال: "لماذا لا أنهي مسيرتي في فرنسا، لا أحد يعلم". ويشير هذا الاعتراف إلى أن لاعب الوسط، الذي يعيش حالياً فصلاً جديداً في تركيا مع فريق فنربخشة، يراقب عن كثب التطورات في وطنه.







