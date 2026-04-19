أثار هذا القرار المثير للجدل حيرة العديد من المراقبين، حيث أصر جناح آرسنال السابق بيري جروفز على أن جابرييل قد أفلت من العقاب. وفي تعليقه خلال برنامج "TalkSPORT GameDay Live"، قال جروفز: "في الواقع، كان أداء هالاند جيدًا لأنه لم يبدِ أي رد فعل... أعتقد أن جابرييل قد أفلت من العقاب حقًا. كان يظن أن هالاند بعيد عن متناول يده، لكن من الواضح أنه لم يكن كذلك".

كما أعرب آلان بارديو، المدير الفني السابق لنيوكاسل، عن عدم تصديقه، مستذكراً حظره من دخول الملعب بسبب مخالفة مماثلة في عام 2014، قائلاً: "تم تغريمي بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني بسبب ذلك، لذا تعرفون كيف أشعر حيال الأمر. لقد وضع رأسه بالتأكيد في مكان لم يكن ينبغي أن يضعه فيه، تماماً مثلما فعلت أنا".