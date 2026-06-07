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نصيحة خاصة من غريمه على مركز الجناح في برشلونة.. جوردون يكشف كلمات راشفورد له!
مساعدة راشفورد في كامب نو
في تطور مفاجئ للأحداث، انتقل جوردون من ملعب سانت جيمس بارك إلى كتالونيا قبل وقت قصير من سفره للمشاركة في كأس العالم. ورغم أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل زميله في المنتخب الإنجليزي راشفورد، الذي قضى الموسم معارًا إلى برشلونة، كشف جوردون أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قدم له دعمًا لا يُصدق. فبدلاً من إظهار الإحباط، ظل لاعب مانشستر يونايتد يزود جوردون بمعلومات من الداخل عن الحياة في أحد أكبر الأندية في العالم.
"كان يخبرني فقط عن مدى جودة اللاعبين هناك، وروح الفريق التي يتمتعون بها، وهو ما سمعته بالفعل من الناس في برشلونة. لذلك أنا أتطلع حقًا للانضمام إليهم. كان يخبرني أيضًا عن المدينة وأماكن السكن. إنه رجل لطيف ومهتم جدًا. لذا كان يزودني ببعض المعلومات فقط"، قال جوردون لـ talkSPORT. يبدو أن خريج أكاديمية مانشستر يونايتد لا يزال غير متأثر بوصول جوردون على الرغم من أن مستقبله في النادي لا يزال غير مؤكد إلى حد ما.
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طموح يتجاوز قيمة الصفقة
يمثل المبلغ البالغ 70 مليون جنيه إسترليني استثمارًا ضخمًا لفريق برشلونة الذي لا يزال يواجه صعوبات مالية معقدة. لكن بالنسبة لجوردون، فإن هذه الخطوة ليست سوى بداية رحلته. فالجناح مصمم على إثبات أنه يستحق مكانه بين نخبة لاعبي «كامب نو»، وقد وضع نصب عينيه الفوز بالألقاب الكبرى تحت قيادة هانسي فليك في الموسم المقبل.
وأضاف جوردون: "كانت أسبوعين مليئين بالأحداث، لكنهما أفضل أسبوعين قضيتهما أنا وعائلتي على الإطلاق". "كان الأمر رائعًا حقًا لأنني أخبرتهم منذ صغري، كما قلت في مقابلتي، أنني سأصل إلى هذه المرحلة. لكنهم كانوا يهنئونني ويقولون لي هذا وذاك. لست راضياً على الإطلاق بمجرد اللعب لبرشلونة. أريد الفوز بكل شيء. هنا تبدأ مسيرتي المهنية في ذهني. لذا، أنا في المرحلة التي كنت أقول دائماً إنني سأصل إليها. الآن، عليّ الوصول إلى المستوى التالي مرة أخرى".
الصراع على التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا
ورغم أن الثنائي يتوطد علاقتهما في برشلونة، إلا أنهما يظلان منافسين مباشرين على مكان في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي. يستعد «الأسود الثلاثة» لخوض بطولة كبرى لا يزال فيها مركز الجناح الأيسر موضوع نقاش حاد. وتشير المؤشرات الأولية من معسكر المنتخب إلى أن راشفورد قد يكون له الأفضلية في الترتيب الهرمي للفريق، على الرغم من السعر الباهظ الذي دفع مقابل جوردون.
ازدادت التكهنات بعد أن حصل راشفورد على القميص رقم 11 الشهير للبطولة. في المقابل، حصل جوردون على القميص رقم 18، وهو ما يشير غالبًا إلى دور ثانوي. ومع ذلك، يؤكد اللاعب الجديد في برشلونة أن ترقيم القمصان لا يؤثر على عقليته. "لا يهمني ذلك على الإطلاق. أعتقد أنه إذا نظرت إلى هذا الفريق، يمكنك وضع أي لاعب في المراكز من 1 إلى 11. نحن جميعًا جيدون بما يكفي. لدينا جميعًا أسباب تجعلنا نشعر بأننا الأفضل في نواحٍ عديدة"، أكد جوردون.
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سباق اللياقة البدنية استعدادًا لكأس العالم
إحدى العقبات التي يتعين على جوردون تجاوزها هي استعادة لياقته في المباريات. بعد أن تم استبعاده تدريجيًا من تشكيلة نيوكاسل بمجرد أن أصبح رحيله أمرًا حتميًا، فإنه يعمل جاهدًا للوصول إلى أفضل حالاته البدنية. وقد شارك في الشوط الثاني من مباراة إنجلترا التي فازت فيها 1-0 على نيوزيلندا، وهو واثق من أنه سيكون جاهزًا للمباراة الافتتاحية للمجموعة ضد كرواتيا في 17 يونيو.
"أعتقد أنه حتى عندما تحصل على يومين راحة من كرة القدم، تشعر وكأنك لم تلعب مباراة قط. هذا جنون. تفقد لمستك، تفقد كل شيء"، أوضح جوردون. "لذا، كان من الصعب عدم اللعب لمدة أسبوعين، لكنني تدربت جيدًا. كنت في حالة بدنية أفضل مما كنت أعتقد في تلك المباراة. أنا في مسار جيد حقًا، حقًا. الأمر صعب لأن الملعب كان جافًا. لذا، حتى الحصول على اللمسة الصحيحة والتعود على ذلك كان صعبًا. لكننا وصلنا إلى هناك، وما زلنا نعتقد أننا صنعنا بعض الفرص. لم نلعب معًا منذ فترة. لذا، الأمر يتعلق فقط بالعودة إلى ذلك الإيقاع".