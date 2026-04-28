باريس يعاين الأضرار وليفربول "يبكي في الزاوية" .. نعم! أوليسي أفضل من يامال وعلى ريال مدريد فض هذا الاشتباك!

وفقًا لموقع "Whoscored" فإن يامال يتفوق على أوليسي من حيث معدل المراوغة، حيث يصل إلى 2.3 بكل المنافسات على الصعيد الدولي والنادي بالنسبة للفرنسي، مقابل 4.9 لنظيره الإسباني هذا الموسم!

إذن يامال أفضل من أوليسي في هذا الأمر، ولكن الأخير يتفوق عليه ببعض الجوانب الأخرى الخاصة بالطبيعة التي تفرضها علينا كرة القدم الحديثة من النواحي البدنية والمجهود الذي يبذله على أرض الملعب في عملية استرجاع الكرة وغيرها من الأمور.

أوليسي لاعب ممتع ومهاري أيضًا، ربما ليس بنفس درجة يامال، ولكنه يمتلك ما يكفي لإبهارك وصناعة الفارق في أصعب الأوقات مثل ما حدث اليوم أمام باريس سان جيرمان.

ولكن يجب الوضع في الاعتبار فارق السن بين الثنائي، وهامش التطور البدني والذهني الذي يمتلكه يامال، حيث يبلغ من العمر 18 سنة وفعل أكثر بكثير مما يمكن لأبناء جيله القيام به، بتحقيق لقب اليورو مع إسبانيا والثلاثية المحلية مع برشلونة الموسم الماضي، مع لعبه دورًا محوريًا في تلك البطولات.

جناح بايرن ميونخ يبدو كنسخة أكثر شمولية ونضوجًا "الآن" من يامال، مع الاعتراف بأفضلية الأخير في الأمور الفردية، وحمله لبرشلونة على أكتافه في الأوقات الصعبة، بينما يتلقى أوليسي كل الدعم الممكن ممن حوله في النادي البافاري.

بكل بساطة .. من يلعب خلف فيران توريس، ليس كمن يجاور هاري كين في خط الهجوم، ولكن الفرنسي ليس ذنبه أن برشلونة لا يساعد يامال بالشكل الكافي!

يامال سجل 24 هدفًا وصنع 48 في 45 مباراة هذا الموسم

وعلى الجانب الآخر سجل أوليسي 20 وصنع 29 في 47 مباراة، إذن الأفضلية له

لحظة .. يامال يلعب في الدوري الإسباني بينما يتألق أوليسي في منافسة أقل مثل البوندسليجا، هذا صحيح، ولكن نجم بايرن وصل إلى تسجيل 10 أهداف وصناعة 6 مع فريق متوسط مثل كريستال بالاس بمنافسة صعبة وشاقة مثل البريميرليج.

وهذا ما يأخذنا إلى نقطة هامة، ماذا لو شاهدنا الثنائي في مسابقة واحدة "الدوري الإسباني" للحكم عليهما معًا بشكل أكثر من الناحية المنطقية؟ ربما على ريال مدريد التحرك وجلب أوليسي إلى سانتياجو برنابيو قريبًا.



