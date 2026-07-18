مئات الملايين من الدولارات أنفقتها الجماهير الأرجنتينية للزحف خلف منتخب بلادها في الولايات المتحدة الأمريكية. أرقام فلكية وتفاصيل مذهلة تلخص رحلة المشجعين نحو حلم التتويج بلقب كأس العالم 2026.
نصف مليار دولار.. التكلفة الخيالية لزحف جماهير الأرجنتين نحو حلم المونديال
تكلفة خيالية لرحلة المونديال
أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، في تقرير حديث لها، بأن حوالي 50 ألف مشجع أرجنتيني سافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة منتخب بلادهم خلال مختلف مراحل بطولة كأس العالم 2026. هذه التجربة الاستثنائية، التي ستختتم بمواجهة القمة الكبرى يوم الأحد أمام منتخب إسبانيا، تطلبت نفقات ضخمة من المسافرين تجاوزت حاجز الـ 500 مليون دولار أمريكي.
ورغم التكاليف الباهظة للرحلات الجوية المكتظة، والتنقلات الداخلية المكلفة، وأسعار تذاكر الملاعب المرتفعة للغاية، إلا أن كل هذه العوائق لم تمنع تكرار المشهد الأسطوري الذي شهدناه في قطر 2022. الآلاف من عشاق "الألبيسيليستي" زحفوا بقوة للوقوف خلف النجم ليونيل ميسي ورفاقه في الملعب.
- AFP
أرقام وحقائق اقتصادية
استنادًا إلى بيانات المشغلين السياحيين والرحلات المتاحة، قدرت شركة الاستشارات "كوالي" أن 45 ألف أرجنتيني سافروا بمتوسط إنفاق 10 آلاف دولار للشخص، ثم أضيف إليهم 4500 مسافر في اللحظات الأخيرة لحضور النهائي بمتوسط 13 ألف دولار، ليرتفع إجمالي الإنفاق إلى 513 مليون دولار.
وفي هذا السياق، صرحت أناستاسيا دايسيتش، المديرة التنفيذية لشركة كوالي للاستشارات: "الذين سافروا إلى كأس العالم يشكلون جزءًا من شريحة ذات دخل متوسط إلى مرتفع، ولكن هذا ليس متوسط سكان الأرجنتين". وأضافت دايسيتش: "في الواقع، السياحة الصادرة من الأرجنتين بشكل عام آخذة في الانخفاض على أساس سنوي، وهذا له علاقة بقطاعات الدخل المتوسط التي كانت في السابق قادرة على القيام ببعض الرحلات إلى الخارج واليوم لم تعد قادرة على ذلك".
جنون التذاكر والطيران
أثار الانتصار المثير على إنجلترا في نصف النهائي حالة من الجنون بين المشجعين لحجز مقعد من بين 82,500 مقعد في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي. ووفقًا لبيانات منصة السفر "ديسبيجار"، ارتفعت عمليات البحث عن تذاكر الطيران إلى نيويورك بنسبة مذهلة بلغت 6000%.
واستجابة لهذا الطلب الهائل، أضافت الخطوط الجوية الأرجنتينية رحلات إضافية نفدت تذاكرها بالكامل في غضون 12 ساعة فقط، وامتد الأمر ليُنهي مقاعد رحلات ميامي بالكامل. وعلى صعيد الإقامة وحضور المباريات، تراوحت تكلفة الليلة في فنادق نيويورك بين 300 و600 دولار، بينما قفزت أسعار تذاكر المباراة النهائية في أسواق إعادة البيع لتتراوح بين 7 آلاف وأكثر من 10 آلاف دولار للبطاقة الواحدة.
- Getty Images
ماذا بعد صافرة النهاية؟
تتجه أنظار العالم الآن نحو ملعب ميتلايف، حيث يترقب الجميع ما ستسفر عنه المواجهة التاريخية أمام إسبانيا. الساعات القادمة ستحدد مصير هذه التضحيات المالية الضخمة؛ فإما أن تتحول هذه الاستثمارات العاطفية والمادية إلى احتفالات صاخبة تتوج برفع الكأس الغالية في شوارع بوينس آيرس، أو تصبح مجرد ذكرى كروية باهظة الثمن.
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