من راكون هالاند إلى حلم آرسنال في فينيسيوس .. 5 خطوات لتصبح من عشاق كرة القدم بعد كأس العالم!

هذه هي المهمة الأولى التي لا مفر منها؛ لا يمكنك أن تكون مشجعًا حقيقيًا لأي رياضة، ما لم تكن لديك قضية لا لزوم لها على الإطلاق تدافع عنها بشغف كل أسبوع. يجب أن تكون مشاعرك مرتبطة بطريقة ما بمصير أكثر من 11 لاعبًا لا تملك أي سيطرة على تصرفاتهم أسبوعًا بعد أسبوع. هذه هي متعة الأمر. كنت في السابق مضطرًا للدفاع عن اختيارك للنادي. الخبر السار هو أننا في عام 2026 ونحن جميعاً بالغون، لذا أصبح هناك الآن مجال أكبر للمناورة.

لا يمكننا اختيار نادٍ واحد نيابة عنك. لكن إليك بعض النصائح:

- يجب أن يلعبوا فعلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز (لا أقصد الإساءة إلى أي دوري عالمي آخر، لكنه ببساطة المنتج الأكثر سهولة في المتابعة).

- لا يجوز أن يكونوا جزءًا من «الستة الكبار». وهذا يعني أن آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام كلها محظورة. فضمان تحقيق نوع من النجاح يفسد المتعة، ويجعلك من المتابعين الذين ينضمون إلى الفريق الناجح فقط - وهو أسوأ ما يمكن أن تكون عليه

- لا ينبغي أن يكون الفريق معرضًا لخطر الهبوط، على الأقل ليس في عامك الأول. وهذا يستبعد هال وإيبسويتش وكوفنتري وليدز ونوتنجهام فورست و(ربما) بورنموث.

- لا يمكن أن يكون الفريق نيوكاسل (ابحث عن السبب في جوجل).

- لا يمكن أن يكون إيفرتون (رأي شخصي من كاتب هذه السطور).

بشكل أساسي، خياراتك هي - بدون ترتيب معين: أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، فولهام، وسندرلاند. هناك شرف في أي من هذه الاختيارات، ومقدار كافٍ من المخاطرة أيضًا.