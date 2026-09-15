نريد اللقب.. نجم كروز أزول يحذر ميسي وإنتر ميامي

ستشهد كأس الأبطال 2026 سفر بطل الدوري المكسيكي كروز أزول إلى فلوريدا يوم الأربعاء المقبل لمواجهة نظيره في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) إنتر ميامي على ملعب نيو ستاديوم. وتجمع هذه المباراة السنوية تقليديًا بين حاملي اللقب من أعلى قسمين في كرة القدم بأمريكا الشمالية، مع أفضلية اللعب على أرضه لممثل الدوري الأمريكي.

وتاريخيًا، تمتلك الأندية المكسيكية أفضلية طفيفة في هذه المسابقة، إذ توّجت باللقب في أربع مناسبات مقابل ثلاثة انتصارات للفرق الأمريكية. وسيسعى كروز أزول لتعزيز هذا التفوق الإقليمي عندما يلتقي بفريق إنتر ميامي الذي يمر حاليًا بتراجع محبط في مستواه المحلي.

ورغم معاناته الأخيرة، يمتلك الفريق المضيف قوامًا هائلاً يضم ليونيل ميسي ولويس سواريز ورودريجو دي بول وكاسيميرو. لكنه يواجه فريق كروز أزول الواثق من نفسه والمنتشي بعد فوزه المثير بنتيجة 4-3 في الكلاسيكو الشبابي على غريمه كلوب أمريكا نهاية الأسبوع الماضي.



