Getty Images Sport
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نريد اللقب.. نجم كروز أزول يحذر ميسي وإنتر ميامي
تمهيد المسرح للمواجهة الحاسمة
ستشهد كأس الأبطال 2026 سفر بطل الدوري المكسيكي كروز أزول إلى فلوريدا يوم الأربعاء المقبل لمواجهة نظيره في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) إنتر ميامي على ملعب نيو ستاديوم. وتجمع هذه المباراة السنوية تقليديًا بين حاملي اللقب من أعلى قسمين في كرة القدم بأمريكا الشمالية، مع أفضلية اللعب على أرضه لممثل الدوري الأمريكي.
وتاريخيًا، تمتلك الأندية المكسيكية أفضلية طفيفة في هذه المسابقة، إذ توّجت باللقب في أربع مناسبات مقابل ثلاثة انتصارات للفرق الأمريكية. وسيسعى كروز أزول لتعزيز هذا التفوق الإقليمي عندما يلتقي بفريق إنتر ميامي الذي يمر حاليًا بتراجع محبط في مستواه المحلي.
ورغم معاناته الأخيرة، يمتلك الفريق المضيف قوامًا هائلاً يضم ليونيل ميسي ولويس سواريز ورودريجو دي بول وكاسيميرو. لكنه يواجه فريق كروز أزول الواثق من نفسه والمنتشي بعد فوزه المثير بنتيجة 4-3 في الكلاسيكو الشبابي على غريمه كلوب أمريكا نهاية الأسبوع الماضي.
- Getty Images Sport
موزو يوجه رسالة واضحة تعكس نواياه
فرض موزو نفسه سريعًا كعنصر أساسي في منظومة هويكي الدفاعية منذ انضمامه إلى حامل اللقب المكسيكي. وقبيل مواجهة منتصف الأسبوع، أوضح الظهير الأيمن طموحه الكبير ووجّه رسالة واثقة إلى ميسي وزملائه في ميامي.
وفي حديثه إلى Record، شدّد موزو على رغبته في التتويج بلقب قاري. وأوضح: «هدفي الأساسي هو أن أكون بطلًا في كأس الأبطال. سنلعب ضد إنتر ميامي. أعتقد أنه اللقب الدولي الأول، لقب إضافي لهذا النادي العظيم».
كما تحدّث المدافع عن قراره السريع بالانضمام إلى كروز أزول وطموحاته الأوسع في الموسم الحالي. وكشف موزو: «لم يكن عليّ أن أحلّل أي شيء على الإطلاق. قالوا لي: (كروز أزول قد يكون مطروحًا على الطاولة)، فقلت بصدق: (اجعلوا الأمر يحدث)». وأضاف: «هذا ما طلبته، طلبت من الرب ومن الكون أن أكون هنا، والآن ها نحن هنا. لا أعتقد أن ذلك جاء بالصدفة. أنا هنا لسبب. منذ اللحظة التي رأيت فيها زملائي والرئيس، أنا مستعد لتقديم كل شيء».
السعي نحو السيادة الإقليمية
بالنسبة لكروز أزول، تمثل مباراة نهائي يوم الأربعاء فرصة لتتويج عام رائع تحت قيادة هويكي. ويتوق الفريق بشدة إلى تأكيد فوزه الأخير بلقب الدوري المكسيكي كلاوسورا 2026 من خلال إثبات جدارته أمام ما يمكن اعتباره أكثر التشكيلات ثراءً بالموارد في تاريخ الدوري الأمريكي.
وإلى جانب التحدي المباشر في فلوريدا، هناك رغبة واضحة داخل الفريق في تأسيس سلالة حاكمة دائمة. ولم يُخفِ موزو الأهداف المحلية النهائية للفريق إلى جانب طموحاته القارية، إذ كشف عن توقعه بحصد لقب الدوري «للمرة الثانية على التوالي»، وهو ما يأمل أن يحتفل به «مع كل زملائي في شهر ديسمبر».
- AFP
شرف المواجهة على المحك
يبقى التركيز المباشر لكلا الناديين منصبًّا بالكامل على مباراة يوم الأربعاء الحاسمة التي يأخذ فيها الفائز كل شيء. فبالنسبة لإنتر ميامي، قد يكون حسم كأس الأبطال على أرضه بمثابة الحافز المثالي لوقف تراجعه الأخير وضخ زخم حيوي جديد في مشواره.
وفي المقابل، فإن فوز كروز أزول لن يضمن له مجرد التفاخر القاري فحسب، بل سيرسّخ أيضًا مكانته كأبرز قوة في المكسيك. إن تجاوز فريق يضم نجومًا من طراز ميسي وسواريز سيكون دفعة معنوية هائلة فيما يستعد رجال هويكي للدفاع عن لقبهم في الدوري المكسيكي أبيرتورا.
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