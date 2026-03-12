"نحن نكنّ الكثير من الإعجاب لبرشلونة" - وكيل إيرلينغ هالاند يرد على مزاعم الانتقال من مرشح رئاسة البلوغرانا فيكتور فونت

تكثفت التكهنات بعد تقارير تفيد بأن ممثلي فونت التقوا بمسؤولي مانشستر سيتي في مدريد هذا الأسبوع. أكد فونت هذه المناورات الاستراتيجية، التي تهدف إلى وضع برشلونة في موقع المتقدم الرئيسي في حال قرر النرويجي مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز. "نحن نتفاوض وأنا واثق من أننا سننتهي من الأمر. ليس لديهم أي مصلحة في بيع هالاند؛ إنها خطوة استراتيجية. نأمل أن نعلن ذلك بمجرد إتمام الصفقة"، أوضح فونت.

سيظل هاالاند مركزًا على ناديه الحالي في الوقت الحالي، حيث سيواجه سيتي فريق وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.