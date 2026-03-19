"نحن من بلدة صيد صغيرة في شمال النرويج": فريق بودو/غليمت، الذي أحدث ضجة في دوري أبطال أوروبا، يكشف عن قميص جديد مميز للغاية

وسيتم الترويج للقميص بشكل خاص من خلال حملة فيديو عالمية تتضمن لقطات من ريو دي جانيرو (البرازيل) وطوكيو (اليابان) وأمستردام (هولندا). ويهدف ذلك إلى إظهار الشعبية العالمية المتزايدة التي اكتسبها نادي بودو/غليمت بفضل نجاحاته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا - مع ظهور مشجعين ومعجبين جدد في جميع أنحاء العالم.

قال الكابتن باتريك بيرغ في الفيديو: "نحن نأتي من بلدة صيد صغيرة في شمال النرويج، لكن المزيد والمزيد من الناس حول العالم يتابعون بودو/غليمت". "نحن فخورون بانضمامهم إلينا الآن".

وقد نجح بودو/غليمت بشكل مفاجئ في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بفضل انطلاقة قوية في المرحلة الأخيرة من الدوري. في الجولات الثلاث الأخيرة، حقق النرويجيون تعادلاً 2-2 مع بوروسيا دورتموند، تلاه انتصاران مذهلان على مانشستر سيتي (3-1) وأتلتيكو مدريد (2-1). وبذلك تمكنوا من الصعود إلى المركز 23 وتأهلوا إلى التصفيات.

وهناك، أحدث بودو/غليمت مفاجأة أخرى، حيث أطاح بإنتر ميلان، وصيف العام الماضي، من البطولة بفوزين (3-1 و2-1). في دور الـ16، كانت المؤشرات تشير إلى التأهل إلى دور الثمانية الأفضل في أوروبا بعد فوزه 3-0 في مباراة الذهاب على سبورتنج لشبونة - لكن مباراة الإياب في البرتغال انتهت يوم الثلاثاء بخسارة 0-5 بعد الوقت الإضافي، وبذلك خرج ينس بيتر هاوج وزملاؤه من البطولة.

ومع ذلك، فقد كتب بودو/غليمت تاريخاً جديداً. القميص الجديد مخصص للموسم 2026 الذي بدأ للتو، والذي يُقام في النرويج خلال السنة التقويمية، على عكس معظم الدوريات الأوروبية الأخرى. لم يشارك بودو/غليمت حتى الآن في أي مباراة بسبب التزاماته على الساحة الدولية، وكان متفرغاً في الجولة الافتتاحية للدوري نهاية الأسبوع الماضي. ستخوض الفرق التي وصلت إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أول مباراة لها في الدوري في أوائل أبريل ضد كريستيانسوند بي كيه.



