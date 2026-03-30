"نحن لسنا فريقًا فظًا أو عدوانيًا" - جيسي مارش يهدئ المخاوف بشأن منتخب كندا بعد سلسلة مقلقة من البطاقات الحمراء
أزمة تأديبية أم مجرد سوء حظ؟
وقد سارع مارش إلى نفي التكهنات التي تشير إلى أن فريقه يعاني من مشكلة انضباطية متكررة. وشهد المدرب الرئيسي طرد لاعب ثالث من فريقه خلال آخر أربع مباريات، وذلك خلال المباراة الودية التي انتهت بالتعادل 2-2 مع أيسلندا يوم السبت. طُرد بوكانان في الدقيقة 80 بعد أن ضرب ميكايل إليرتسون بمرفقه. وأدى هذا الطرد إلى خوض المضيفين الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، مما أدى إلى إعاقة الزخم الذي بنوه بفضل هدفي ركلة جزاء سجلهما جوناثان ديفيد.
الرد على التهمة الباطلة
على الرغم من الإحصائيات المقلقة، لا يزال المدرب السابق لفريق ليدز يونايتد مصراً على شخصية فريقه. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، قدم دفاعاً قوياً وتناول هذه الرواية بشكل مباشر. وقال: «نحن لسنا فريقاً قذراً أو سيئاً». "نحن نعمل بجد، ونلعب بقوة بدنية، ونلعب بقوة، لكننا لسنا فريقًا قذرًا. لذا، لست قلقًا بشأن اكتساب سمعة سيئة، لكن من المؤكد أن بطاقات مثل هذه يمكن أن تغير زخم البطولات، أليس كذلك؟ لذا، علينا إيجاد طريقة للتخلص من تلقي تلك البطاقات الحمراء. أعتقد أنه كان من الممكن التعامل مع [بوكانان] ببطاقة صفراء. فهي ليست ضربة كوع متعمدة".
موضوع متكرر بالنسبة للفريق
يُظهر سجل المخالفات التأديبية الأخير أن مسؤولي المباريات يواجهون موقفًا صعبًا، حيث تعرضت كندا لثلاث حالات طرد في آخر ثلاث مباريات خاضتها. وقبل المباراة الودية مع أيسلندا، كانت البطاقتان الحمراوان السابقتان قد صدرتا ضد السلفادور وغواتيمالا خلال كأس الكونكاكاف الذهبية في يونيو 2025. وأشار مارش إلى أن غياب تقنية الفيديو المساعد (VAR) ربما ساهم في قسوة القرارات الأخيرة، لكنه لا يزال حذراً بشأن التحكيم الصارم في البطولات الكبرى. وحث لاعبيه على التكيف، مضيفاً: "علينا فقط أن نتصرف بذكاء وحذر بشأن كيفية خوضنا للتحديات وأي نوع من الحركات المتهورة".
ماذا ينتظر كندا بعد ذلك؟
وبالنظر إلى المستقبل، تنتظر كندا جدول مباريات مزدحم لتصحيح مسألة الانضباط على أرض الملعب قبل انطلاق كأس العالم. وستواجه تونس في مباراة ودية يوم 1 أبريل، تليها مباراتان تحضيريتان أخريان ضد أوزبكستان يوم 2 يونيو وأيرلندا يوم 6 يونيو. ثم ستستهل الدولة المضيفة المشاركة مشوارها في المجموعة ب يوم 12 يونيو ضد منافس لم يتحدد بعد. وتستمر رحلتها في البطولة بمواجهة قطر في 19 يونيو، قبل أن تختتم مرحلة المجموعات بمباراة صعبة ضد سويسرا في 24 يونيو. وسيكون إيجاد التوازن بين القوة البدنية والانضباط أمراً حاسماً في هذه المباريات القادمة.