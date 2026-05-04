"نحن لسنا أطفالاً ومانشستر سيتي يأخذ إجازات أكثر".. فان ديك يدافع عن نجوم ليفربول بعد الهزيمة أمام يونايتد!
فان ديك يدافع عن احترافية الفريق
دائمًا ما تثير الهزيمة في أولد ترافورد موجة من الانتقادات الحادة، وتدور أحدث التكهنات حول ليفربول حول الجدول الزمني المريح نسبيًا للفريق الأول. فقد أشارت بعض التقارير إلى أن سلوت منح لاعبيه فترة راحة عقب الفوز على كريستال بالاس، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت الحدة قد تراجعت خلال الفترة التي سبقت مواجهة مانشستر يونايتد.
سارع فان ديك إلى رفض الرواية التي تقول إن الفريق غير مركز، مؤكدًا أن الوقت الشخصي جزء ضروري من كرة القدم الحديثة. "لست متأكدًا من أنها عطلة. إنها رحلة إلى المدينة"، أوضح الهولندي، وفقًا لما نقلته بي بي سي سبورت. "لكن أعتقد أنه إذا كان لديك يوم عطلة واحد، وليس لديك الكثير من أيام العطلة، فإنهم يقررون ما يريدون فعله مع عائلاتهم. نحن لسنا أطفالاً. الجميع بالغون. أتمنى أحياناً لو كان لدينا يومان إضافيان من الراحة لأنني أعتقد أن الأمر ينطبق في كلا الاتجاهين. ترى بيب جوارديولا يمنح مانشستر سيتي ثلاثة أيام راحة في الأسابيع الأخيرة على التوالي، وهم يقدمون أداءً جيداً. الأمر يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح. أستطيع أن أتفهم إذا اعتقد الناس أننا لا نتدرب، وعندما لا نحقق النتائج المرجوة، قد يكون ذلك سبباً لعدم تحقيقنا النتائج".
دفاع "غير مقبول" عن اللقب
شكلت الهزيمة أمام فريق مايكل كاريك الخسارة الحادية عشرة في الدوري هذا الموسم للبطل الحالي، وهي إحصائية يرى فان ديك أنه من المستحيل تجاهلها. ويجد ليفربول نفسه الآن متأخراً بـ 18 نقطة عن المتصدر آرسنال، في تراجع مذهل عن مستواه بعد هيمنته السابقة على الساحة المحلية.
وأضاف فان ديك: "لست هنا لتقديم الأعذار. لقد كان موسمًا مخيبًا للآمال للغاية، موسمًا غير مقبول، وهو أمر صعب. لا ينبغي أن نشعر بالأسف على أنفسنا بأي شكل من الأشكال. علينا أن نعمل ونقلب هذا الوضع ونضمن ألا تحدث هذه الأمور في الموسم المقبل. هذا ليس ليفربول. أعتقد أنه من غير المقبول أن نخسر مرات كثيرة جداً بصفتنا حامل لقب الدوري الإنجليزي، ولا ينبغي أن نقبل ذلك".
الأعمال التي يتعين القيام بها خلف الكواليس
وأكد المدافع البالغ من العمر 34 عامًا، والذي لا يزال شخصية محورية في أنفيلد، على ضرورة إجراء تغييرات جذرية إذا أراد النادي العودة إلى مستواه السابق. ومع تولي سلوت دفة القيادة الآن، لم تكن المرحلة الانتقالية سلسة على الإطلاق، مما دفع القائد إلى الدعوة إلى إعادة النظر الجادة من جانب جميع المعنيين بالفريق الأول.
"سيكون هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به استعدادًا للموسم المقبل. عندما أعود من كأس العالم، سأبدأ في ذلك، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به خلف الكواليس"، اعترف فان ديك. "أنا أهتم كثيرًا بهذا النادي. أعلم أن الموسم كان صعبًا، لكنني سأكون دائمًا موجودًا في الأيام الجيدة والأيام الأقل جودة. شخصياً، أريد حل هذه المشكلة. أريد أن نعيش ما عشته خلال الفترة التي قضيتها هنا. أريد أن ننجح. أريد أن أكون متسقاً مع الفريق، وأن نفوز بالمباريات، وأن نقاتل".
السباق على المراكز الأربعة الأولى
ورغم أن لقب الدوري قد ضاع منذ فترة طويلة، إلا أن الأولوية المباشرة لليفربول لا تزال تتمثل في ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا. فالآثار المالية والرياضية المترتبة على الغياب عن المسابقة الأوروبية الأرقى كبيرة، ومن المرجح أن يحتاج «الريدز» إلى أربع نقاط من مبارياتهم الثلاث الأخيرة لضمان تأهلهم.
وقال فان ديك: "تبقى أمامنا ثلاث مباريات، وعلينا أن ندرك ذلك بأنفسنا، كفريق وكلاعبين، لضمان مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، نظراً لتأثير ذلك على الجانب المالي للنادي". "ولكن أيضاً لأننا نريد أن نلعب ضد أفضل الفرق في أوروبا. الأمر ليس سهلاً. لكننا نواصل المسيرة. الاستمرارية هي أصعب شيء في أي عمل تقوم به. لكنها أيضًا أفضل طريقة لتحقيق النجاح والحصول على النتائج. أمامنا ثلاث مباريات أخرى، ثم كأس العالم. علينا أن ندرك أن الموسم المقبل لا يمكن أن يتكرر ما حدث هذا الموسم. هذا أمر غير مقبول".