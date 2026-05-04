"نحن لسنا أطفالاً ومانشستر سيتي يأخذ إجازات أكثر".. فان ديك يدافع عن نجوم ليفربول بعد الهزيمة أمام يونايتد!

دائمًا ما تثير الهزيمة في أولد ترافورد موجة من الانتقادات الحادة، وتدور أحدث التكهنات حول ليفربول حول الجدول الزمني المريح نسبيًا للفريق الأول. فقد أشارت بعض التقارير إلى أن سلوت منح لاعبيه فترة راحة عقب الفوز على كريستال بالاس، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت الحدة قد تراجعت خلال الفترة التي سبقت مواجهة مانشستر يونايتد.

سارع فان ديك إلى رفض الرواية التي تقول إن الفريق غير مركز، مؤكدًا أن الوقت الشخصي جزء ضروري من كرة القدم الحديثة. "لست متأكدًا من أنها عطلة. إنها رحلة إلى المدينة"، أوضح الهولندي، وفقًا لما نقلته بي بي سي سبورت. "لكن أعتقد أنه إذا كان لديك يوم عطلة واحد، وليس لديك الكثير من أيام العطلة، فإنهم يقررون ما يريدون فعله مع عائلاتهم. نحن لسنا أطفالاً. الجميع بالغون. أتمنى أحياناً لو كان لدينا يومان إضافيان من الراحة لأنني أعتقد أن الأمر ينطبق في كلا الاتجاهين. ترى بيب جوارديولا يمنح مانشستر سيتي ثلاثة أيام راحة في الأسابيع الأخيرة على التوالي، وهم يقدمون أداءً جيداً. الأمر يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح. أستطيع أن أتفهم إذا اعتقد الناس أننا لا نتدرب، وعندما لا نحقق النتائج المرجوة، قد يكون ذلك سبباً لعدم تحقيقنا النتائج".