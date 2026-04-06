"نحن غير راضين" - روميلو لوكاكو يحذر من "عواقب" تجاهله لنادي نابولي، بينما يتطرق المدير إلى الخلاف مع المهاجم

يواجه لوكاكو مهمة شاقة لاستعادة ثقة إدارة نابولي بعد غيابه المثير للجدل عن التدريبات خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة. وبعد انسحابه من تشكيلة المنتخب البلجيكي، أفادت التقارير أن المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا تجاهل عدة مكالمات هاتفية من النادي تطالبه بالعودة من وطنه، مما دفع نابولي إلى إصدار بيان رسمي بشأن عدم حضوره لتدريبات الفريق.

وأوضح المهاجم موقفه وأصر على أنه لن يتخلى عن بطل إيطاليا الحالي، لكن يبدو أن مناشدته العاطفية لم تفلح في إقناع النادي بالتساهل معه.