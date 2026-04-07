"نحن سعداء حقًا!" - أماد ديالو يؤكد أن مايكل كاريك هو "الرجل المناسب" لتولي منصب المدير الفني الدائم لمانشستر يونايتد

على الرغم من اعترافه بأن القرار النهائي يعود إلى مجلس الإدارة في أولد ترافورد، يعتقد المهاجم أن لاعب الوسط السابق يتمتع بالصفات الفريدة اللازمة لاستعادة النجاح. ويبدو أن هذا الرأي يلقى قبولاً لدى جميع أعضاء الفريق الذي بدا أكثر تماسكاً بكثير منذ تغيير المدرب.

وأضاف أماد: "منذ وصوله، أوضح للجميع أنه يريد الفوز، ويريد الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو يعمل مع كل لاعب على حدة، لذا فهو يبلي بلاءً حسناً ونحن سعداء حقاً بوجوده كمدرب". "أحياناً يمكن لهذا النوع من المدربين أن يعيدوا النادي إلى المكانة التي يستحقها. من وجهة نظري الشخصية، هو الرجل المناسب، لكن القرار لا يعود للاعبين".