"نحن سعداء حقًا!" - أماد ديالو يؤكد أن مايكل كاريك هو "الرجل المناسب" لتولي منصب المدير الفني الدائم لمانشستر يونايتد
كاريك يقلب موازين الحظ للنادي
برز كاريك كمرشح قوي لتولي قيادة مانشستر يونايتد على المدى الطويل بعد أن نجح في تحويل مسار أداء الفريق. وكان المدرب البالغ من العمر 44 عامًا قد عُيّن في البداية حتى نهاية الموسم، لكنه قاد الفريق في سلسلة نتائج مبهرة. في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادته، سجل النادي 7 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة فقط. وقد دفع هذا الأداء الفريق إلى مركز متقدم في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. اختار النادي أن يأخذ وقته بعد رحيل أموريم، لكن تأثير المدرب المؤقت يجعل من الصعب البحث عن بديل آخر.
أماد يسلط الضوء على روح «يونايتد»
وفي حديثه من معسكر التدريب في دبلن، أشاد أماد بشدة بالأجواء الإيجابية التي أوجدها المدرب المؤقت. وشدد اللاعب الدولي الإيفواري على أن الرؤية الواضحة قد حفزت اللاعبين خلال هذه الفترة المضطربة. وأعرب الجناح عن مشاعره التي تعكس الحالة المزاجية والعناوين الرئيسية، قائلاً: "من الواضح أن الأمر ليس لنا كلاعبين أن نقرره، لكنه كان رائعاً للغاية، وقد بذل الكثير من أجل الفريق. لديه خبرة كبيرة، وهو يعرف النادي ويتمتع بروحه. نعتقد أنه الرجل المناسب. نحن سعداء حقاً بما يفعله الآن."
دعم شخصي من غرفة الملابس
على الرغم من اعترافه بأن القرار النهائي يعود إلى مجلس الإدارة في أولد ترافورد، يعتقد المهاجم أن لاعب الوسط السابق يتمتع بالصفات الفريدة اللازمة لاستعادة النجاح. ويبدو أن هذا الرأي يلقى قبولاً لدى جميع أعضاء الفريق الذي بدا أكثر تماسكاً بكثير منذ تغيير المدرب.
وأضاف أماد: "منذ وصوله، أوضح للجميع أنه يريد الفوز، ويريد الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو يعمل مع كل لاعب على حدة، لذا فهو يبلي بلاءً حسناً ونحن سعداء حقاً بوجوده كمدرب". "أحياناً يمكن لهذا النوع من المدربين أن يعيدوا النادي إلى المكانة التي يستحقها. من وجهة نظري الشخصية، هو الرجل المناسب، لكن القرار لا يعود للاعبين".
ماذا ينتظر مانشستر يونايتد بعد ذلك؟
وبالنظر إلى المستقبل، ينتظر النادي سلسلة من المباريات الحاسمة لضمان بقائه ضمن المراكز الأربعة الأولى. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة بعد 31 مباراة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على أستون فيلا. تستمر مساعي الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف ليدز في 13 أبريل، تليها رحلة صعبة إلى تشيلسي في 18 أبريل. كما تتضمن المرحلة الأخيرة من الموسم مواجهات حاسمة على أرضه ضد برينتفورد في 27 أبريل وليفربول في 3 مايو. ولتثبيت مكانه بشكل دائم، يجب على المدير الفني أن يتعامل مع هذا الجدول الصعب وينهي الموسم بقوة.