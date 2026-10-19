اعترف لويس إنريكي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان لويس إنريكي، بأن فريقه يفتقر إلى مختصّ حقيقي في تنفيذ ركلات الجزاء، وذلك عقب سلسلة من الركلات الضائعة من علامة الجزاء في الآونة الأخيرة. بإهدار كلٍ من عثمان ديمبيلي وفيران توريس وديزيري دوي، لجزائيات خلال الأسابيع الماضية.
"نحتاج لمتخصص" .. لويس إنريكي يكشف عن مخاوفه مع باريس سان جيرمان قبل قمة برشلونة
معاناة ركلات الجزاء
ويواجه باريس سان جيرمان مشكلة مُقلقة في ركلات الجزاء، رغم مستوياته القوية في الفترة الأخيرة؛ فبعد إهدار دوي وتوريس وديمبيلي، لركلات جزاء بشكل متتالٍ، اعترف المدرب إنريكي صراحةً بأن فريقه يفتقر حاليًا إلى مختصّ حقيقي في تنفيذ ركلات الجزاء.
وبينما يواصل باريس سان جيرمان تحقيق الانتصارات، أصبح عجزه عن ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف ظاهرة ملحوظة، وكان عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، آخر المتورطين في تلك الأزمة، بعد إهدار محاولته عقب وقت قصير من مشاركته بديلًا خلال الفوز على ستراسبورج بنتيجة (3-1).
وكان فيران قد أهدر أيضًا جزائية في دوري أبطال أوروبا، قبل أيام قلائل، رغم أنها لم تمنع باريس سان جيرمان، حامل اللقب، من تحقيق فوز مثير على مانشستر سيتي بنتيجة (4-2).
- AFP
إنريكي يعلنها صراحة
وعندما سُئل عن سلسلة الإهدار الأخيرة، لم يتهرب إنريكي من المشكلة، بل اعترف المدرب الإسباني بالفعل، بوجود المشكلة مع احتفاظه بالثقة في قدرة فريقه بشكل عام.
وأوضح إنريكي، وفقًا لما نقله موقع InfoMercato: "إنها إحصائية يصعب الحكم عليها بعض الشيء، لكن في كل مرة لعبنا فيها نهائيًا، كان لدينا منفذون ذوو جودة عالية. لدينا العديد من اللاعبين القادرين على تنفيذ ركلات الجزاء، لكن صحيح أننا نفتقر إلى متخصص".
وسارع إلى الإضافة بأن الفريق لا يزال يمتلك خيارات رغم غياب الخبير المختصّ، قائلًا: "مع فيتينيا وعثمان وآخرين، لدينا مع ذلك عدة حلول".
غياب نجوم الكرات الثابتة السابقين
وسبق لباريس سان جيرمان أن أظهر براعة في ركلات الترجيح، لا سيّما خلال تتويجه الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب آرسنال في المباراة النهائية، ففي تلك الركلات الحاسمة، نجح كلٌّ من جونسالو راموش ودوي وأشرف حكيمي ولوكاس بيرالدو في تسجيل محاولاتهم، فيما أخفق نونو منديش وحده في التسجيل.
في المقابل، بعد رحيل راموش إلى ميلان في فترة الانتقالات الصيفية، حُرم إنريكي من خيار موثوق، حتى النجوم الهجوميون الآخرون يعانون؛ فقد أهدر خفيتشا كفاراتسخيليا مؤخرًا ركلة جزاء مع منتخب جورجيا أمام أيرلندا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية.
وأهدر دوي ركلة جزاء في الفوز بنتيجة (3-1) على لومان، رغم أنّ بيرالدو نجح في تسجيل ركلته في المباراة نفسها. وحتى الآن، لم تكلّف هذه الركلات الثلاث المهدرة نادي العاصمة أيّ نقاط، إذ خرج منتصرًا في المباريات الثلاث جميعها.
- AFP
اختبار صعب أمام برشلونة
وتتصاعد الضغوط على باريس سان جيرمان لإيجاد حل لمعاناته مع ركلات الجزاء، فيما يستعد لمواجهة ضخمة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ففي المواجهات الأوروبية عالية المخاطر، قد يتحول إهدار الفرص الذهبية من نقطة الجزاء إلى كارثة.
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