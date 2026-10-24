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علي رفعت

نجى مؤقتًا ولكن: أربيلوا تحت مقصلة نوفمبر.. ولغز جونزالو جارسيا حير الكل إلا ريال مدريد!

فقرات ومقالات
كوفينتري سيتي ضد فولهام
كوفينتري سيتي
فولهام
الدوري الإنجليزي الممتاز
ألفارو أربيلوا
غونزالو غارسيا

لغز جونزالو جارسيا وعنق أربيلوا تحت مقصلة مباريات الحسم

تنفس المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا الصعداء بعدما قاد فولهام لتحقيق انتصارين متتاليين بشق الأنفس على حساب هال سيتي ثم كوفنتري سيتي بنتيجة واحدة قوامها هدف دون رد، ليقفز الفريق فجأة من دوامة قاع الترتيب نحو المركز 12. 

هذا التحول الرقمي وإن كان قد خفف الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي طالبت برحيله عقب حصاد كارثي لم يتجاوز نقطتين في أول ست جولات، إلا أنه لا يعدو كونه هدنة هشة ومؤقتة لا تعكس تعافيًا حقيقيًا في هوية الفريق التكتيكية أو قدراته الهجومية.

الحقيقة المجردة تشير إلى أن الفريق نجا بفضل تفاصيل فردية معزولة أمام منافسين مباشرين على تفادي الهبوط، بينما تتربص به روزنامة مرعبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة قد تعيده سريعًا إلى نقطة الصفر.

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    روزنامة الرعب ومحطة السيتي الفاصلة

    يجد فولهام نفسه على مشارف منزلق شديد الوعورة عبر ثلاث اختبارات محلية معقدة للغاية قبل التوقف الدولي، تبدأ بمواجهة كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية يوم 28 أكتوبر، يعقبها صدام ناري أمام أستون فيلا في الدوري يوم 31 أكتوبر، ثم استضافة نيوكاسل يونايتد في السابع من نوفمبر. 

    ولن تتوقف صعوبة المسار عند هذا الحد، إذ ينتظر المدرب الإسباني فور العودة من فترة التوقف الدولي اختبار هو الأصعب على الإطلاق عندما يحل ضيفًا على مانشستر سيتي في 21 نوفمبر. 

    هذه المحطات الأربع المتتالية لن تكون مجرد مواجهات عادية لجمع النقاط، بل هي الاختبار الحقيقي لصلابة دفاعات الفريق ومدى قدرة أربيلوا على الصمود تكتيكيًا أمام نخبة أندية البريمبيرليج، والتعثر المتتالي في هذه المعارك سيعيد فتح ملف الإقالة على مصراعيه وينهي مفعول مسكنات الفوز الأخير.


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    لغز جونزالو جارسيا وصيام الأرقام

    على الجانب الفني، تتصاعد علامات الاستفهام حول المهاجم الإسباني الشاب جونزالو جارسيا، الذي بات يمثل لغزًا حقيقيًا في التشكيلة الأساسية لفولهام. 

    اللاعب الذي شارك أساسيا في ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي حتى الآن يعيش حالة انعدام وزن شبه تامة، إذ لم ينجح في وضع بصمته سوى بهدف يتيم سجله أمام تشيلسي يوم 24 أغسطس، ليغيب بعدها تمامًا عن التسجيل أو الصناعة على مدار سبع مباريات متتالية. 

    ولم يقتصر تراجع جارسيا على غياب الفاعلية بالأرقام فحسب، بل امتد لغيابه الذهني وإهداره للفرص السهلة كما حدث أمام كوفنتري حين تباطأ في تسديد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليخرج مستبدلا في الدقيقة 74 وهو امتداد لسلسلة مباريات متواضعة في الأسابيع الماضية.

     استمرار الرهان عليه بهذا الشكل دون مردود ملموس يزيد من حيرة المتابعين حول أسباب تمسك أربيلوا به في عمق الهجوم على حساب تنشيط الخط الأمامي بخيارات أخرى أكثر حسمًا.

    لقد حير لغز جونزالو جارسيا الجميع إلا ريال مدريد الذي نجح في التخلص منه في الصيف، يقينًا من إدارة الملكي أن النجم الشاب لم يكن مقدرًا له النجاح على مستوى المرينجي.


  • بيت القصيد

    الانتصارات المتتالية تمنح الفرق وقتًا لشراء الهدوء، لكنها لا تداوي العيوب الفنية المتجذرة من تلقاء نفسها. 

    فولهام أربيلوا اشترى بعض الوقت بنقاط كوفنتري وهال، إلا أن بنك الوقت سينفد سريعًا إن لم يجد المدرب حلًا سريعا للعقم التهديفي واستمرار تيه جونزالو جارسيا الهجومي. 

    اختبارات بالاس وفيلا ونيوكاسل والسيتي لا تقبل الاعتماد على الصدفة أو كرم المنافسين، وإما أن يثبت أربيلوا أقدامه بمشروع حقيقي يفرض أسلوبه على الكبار، أو ستكون مواجهة السيتي عقب التوقف هي المسمار الأخير في نعش تجربته اللندنية.


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