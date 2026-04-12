نجوم برشلونة يتهمون بـ"عدم الاحترام" بعد فوزهم على إسبانيول في ديربي كاتالونيا
لوزانو ينتقد موقف برشلونة
نادراً ما يكون الديربي الكتالوني مباراة هادئة، لكن تداعيات مباراة السبت تركزت على سلوك لاعبي برشلونة. في أعقاب الأداء المهيمن الذي قاده لامين يامال وفيران توريس، لم يتردد لاعب وسط إسبانيول بول لوزانو في التعبير عن رأيه عندما سُئل عن تفاعلاته مع الفريق المضيف، وتحديداً المشادة الكلامية التي وقعت في الدقائق الأخيرة من المباراة مع جواو كانسيلو.
تحدث لوزانو بغضب إلى DAZN في المنطقة المختلطة، موجهًا انتقادات ساخرة إلى ما اعتبره افتقارًا للرقي من جانب متصدر الدوري. "لا يستحق الأمر الحديث، فهي دائمًا نفس القصة"، قال بحدة. "يمكن للجميع رؤية مستوى الاحترام الذي يبدونه تجاه زملائهم المحترفين. ليس لدي ما أضيفه".
الاستفزازات وحماس الديربي
ورغم أن التعليقات الأولية أشارت إلى وجود استياء عميق، حاول لوزانو توضيح موقفه مع بدء تهدئة الأجواء العاطفية التي سادت المباراة.
وأقرّ بأنه على الرغم من وجود خلافات، إلا أن معظمها يمكن أن يُعزى إلى الطبيعة التنافسية لمباراة ديربي ذات رهانات عالية وصعوبة التعامل مع هزيمة ثقيلة.
وأوضح لاحقًا: "لم يكن الأمر موجهًا ضد كانسيلو. هذه الأمور تحدث على أرض الملعب. كانوا يحاولون استفزازي لأنهم فازوا، هذا كل ما في الأمر. عندما تخسر، عليك أن تتقبل الأمر برحابة صدر".
فليك يركز على دوري أبطال أوروبا
على الرغم من الجدل الذي أحاط بسلوك اللاعبين، كان مدرب برشلونة هانسي فليك أكثر اهتمامًا باستغلال هذا الفوز كنقطة انطلاق لتحقيق طموحات الفريق الأوروبية المقبلة. ويستعد برشلونة حاليًا لمباراة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، ساعيًا إلى قلب تأخره بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.
فليك مقتنع تمامًا بأن برشلونة قادر على تحقيق "ريمونتادا" شهيرة أخرى في ملعب الميتروبوليتانو. وقال المدرب الألماني للصحفيين: "لا نحتاج إلى معجزة، بل نحتاج إلى تقديم مباراة مثالية".
"المشجعون يؤمنون بنا"
ويشارك اللاعبون هذا التفاؤل السائد داخل غرفة ملابس برشلونة، حيث يعتمدون على دعم جماهيرهم لتعزيز محاولتهم للعودة إلى المنافسة. وردد لاعب الوسط فيرمين لوبيز نفس مشاعر مدربه، مؤكدًا أن الفريق جاهز لمواجهة المهمة الصعبة المتمثلة في مواجهة رجال دييغو سيميوني على أرضهم.
وقال فيرمين لموقع DAZN: "الجماهير معنا، وهم يؤمنون بنا. نأمل أن نتمكن من تحقيق هذا العودة".