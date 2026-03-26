نجم يوفنتوس فرانسيسكو كونسيكاو يرد على الشائعات المتعلقة بانتقاله إلى ليفربول

في الوقت الذي يستعد فيه صلاح لإنهاء مسيرته الأسطورية في أنفيلد، أفادت التقارير بأن ليفربول قد حدد نجم يوفنتوس فرانسيسكو كونسيكاو كمرشح رئيسي لملء الفراغ. وسُئل الجناح البرتغالي، الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في كانكون استعداداً لمباراة ودية ضد المكسيك، بشكل مباشر عن التقارير التي تربطه بالانتقال إلى ميرسيسايد.

أجاب كونسيكاو: "أعلم أن الناس يتحدثون عن أنه نادٍ رائع، لكنني ألعب في نادٍ كبير وأنا سعيد فيه". "في الوقت الحالي، أنا أركز فقط على هاتين المباراتين اللتين سنخوضهما مع المنتخب الوطني، وبعد ذلك سأركز على المرحلة الأخيرة من البطولة لمساعدة ناديي قدر الإمكان".