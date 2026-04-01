نجم مانشستر يونايتد السابق يسجل هدفاً دراماتيكياً في الدقيقة 100 ليقود جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1974

تأهل "الليوبارد" لم يكن محض صدفة، حيث قام ديسابر بتشكيل فريق قوي للغاية يضم خمسة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينهم يوان ويسا وآرون وان-بيساكا. وتشكل هذه النسخة الحديثة من الفريق تباينًا صارخًا مع تشكيلة عام 1974، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "زائير"، والتي خرجت من كأس العالم دون أن تسجل أي هدف. ويظل القائد شانسيل مبيمبا مركزًا على التحدي الكبير المتمثل في مواجهة القوى العالمية الراسخة.

وقال مدافع ليل: "سنستمتع بالتأهل، لكننا سنواصل العمل. نحن نعلم أننا سنواجه دولاً كبرى تشارك في كأس العالم كل أربع سنوات. سنبقى متواضعين، وسنحافظ على توازننا، وسنواصل العمل. لن يكون الأمر سهلاً، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنجعل مشجعينا وشعبنا فخورين بنا".