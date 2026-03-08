في حديثه لصحيفة ديلي ميل عن تأثير زميله السابق في غرب لندن، أشاد مهاجم فولهام بوب بكيفية استغلال بالمر لفرصته. "لم يفاجئني ما فعله الموسم الماضي. على الإطلاق"، قال بوب. "لقد كان دائمًا بهذه الجودة، وكنت أرى ذلك كل يوم في التدريبات على مدار سنوات. عندما تكون لديك هذه الجودة العالية وتسنح لك الفرصة لإظهارها كل أسبوع، فهذا ما يحدث. كان الجميع في سيتي يعرفون ما يستطيع كول فعله، لذا فإن رؤيته وهو يفعل ذلك على المسرح الكبير في تشيلسي هو مجرد دليل على عمله الجاد وموهبته.

"كول هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون بنفس الأسلوب سواء في التدريبات أو في نهائيات الكؤوس. هذه القوة الذهنية هي أحد الأسباب الرئيسية وراء أدائه الرائع الآن. إنه يحب لعب كرة القدم ببساطة".