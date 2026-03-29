نجم ليدز ضمن خطط الانتقالات التي يضعها رايان رينولدز وروب ماك في نادي ريكسهام - مع تحديد الأهداف الأولى في سعي الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
المهاجمون الذين قادوا فريق ريكسهام إلى الصعود في دوري EFL
طوال مسيرته الصاروخية في دوريات الدوري الإنجليزي للفرق الاحترافية (EFL)، أعطى فيل باركنسون الأولوية دائمًا لتعاقب المهاجمين. وقد عمل مع لاعبين من أمثال بول مولين، وأولي بالمر، وستيفن فليتشر، وجاي رودريغيز، وسام سميث، وكيفر مور.
وقد اتبع أحيانًا نهجًا قاسيًا في الثلث الأخير من الملعب، مع إجراء تعزيزات منتظمة في تلك المنطقة. ولا يوجد ما يشير إلى أن ريكسهام سيغير هذا الموقف في صيف عام 2026.
في حين تم العثور على لاعبين أثبتوا كفاءتهم لمساعدتهم على الخروج من الدوري الوطني والوصول إلى دوري الدرجة الأولى، فإن الدوري الممتاز سيشكل نوعاً مختلفاً تماماً من التحديات.
تعتبر الخبرة في هذا المستوى أمرًا حيويًا لأي فريق ينضم إلى النخبة، حيث غالبًا ما يُنظر إلى السجل الحافل على أنه أكثر أهمية من الإمكانات. وريكسهام يدرك ذلك تمامًا ويريد التأكد من أن لديه خططًا مناسبة جاهزة لفترة الانتقالات القادمة.
كم سيكلف وريكسهام صفقة جوزيف مع ليدز
وفقًا لموقع MOT Leeds News، يُعد المهاجم الإسباني جوزيف خيارًا يستعد «التنين الأحمر» لاستكشافه. ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سوى في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يسجل أي أهداف، وهو حاليًا معار إلى نادي ريال مايوركا.
سجل جوزيف ستة أهداف فقط لليدز في 73 مباراة - معظمها في دوري الدرجة الثانية - لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة بانتظام في التشكيلة الأساسية للفريق، ويُعتبر أن لديه المزيد من الإمكانات التي لم تُستغل بعد.
يُزعم أن ريكسهام هو "أحد ثلاثة أندية في دوري الدرجة الثانية أبدت اهتمامًا بجوزيف"، مع استعداد لإتمام انتقاله بشكل دائم بعيدًا عن إيلاند رود. يربط عقد مع ليدز اللاعب الدولي السابق في منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا حتى عام 2028، مما يعني أنه يمكنهم المطالبة بمبلغ كبير.
لن يتحرك ريكسهام إلا إذا تم تأمين الصعود، مع تلميحات بأن ليدز سيطلب حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين دولار) من أي صفقة. سيكون لدى رينولدز وماك هذه الأموال متاحة إذا تم تأمين مكان في الدوري الممتاز.
هل سينفق نادي ريكسهام 50 مليون جنيه إسترليني على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
وحول احتمال أن ينفق نادي ريكسهام 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار) أو 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) أو حتى 70 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار) على لاعب واحد من أجل المنافسة على أعلى المستويات، قال نجم «التنين الأحمر» السابق فرانك سينكلير لموقع«GOAL» مؤخرًا: «نعم، سيكون عليهم ذلك. إذا كان لديهم أي طموح في أن يصبحوا فريقًا دائمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وألا يكونوا أحد الأندية المتأرجحة بين الصعود والهبوط.
"لقد رأيت أندية كانت في دوري كرة القدم وفي الدوري الإنجليزي الممتاز لمئات السنين تعاني - في محاولة للبقاء في الدوري وتصبح أندية تتأرجح بين الصعود والهبوط. لا أعتقد أن ريكسهام يريد أن يكون كذلك، على الرغم من أن ذلك مربح جدًا من الناحية المالية. لكن من وجهة نظري الخارجية لما يريد هؤلاء الملاك فعله، فإنهم يريدون أن يكونوا فريقًا ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا.
"ولتحقيق ذلك، لست متأكدًا من المبلغ الذي سيتمكنون من إنفاقه فعليًا بسبب القيود المالية. لكنني متأكد من أنهم سينفقون أموالهم، وأنا متأكد من أن لديهم الدعم المالي لمحاولة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز."
مباريات ريكسهام: مرحلة صعبة في السباق نحو التصفيات
لا يزال فريق ريكسهام في سباق الصعود هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم. ولا يفصله عن مراكز الملحق سوى فارق الأهداف، حيث لا يفصل فريق فيل باركنسون سوى ست نقاط عن إيبسويتش الذي يحتل المركز الثالث.
وبعد أن صنع الفريق تاريخًا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بثلاثة صعود متتالية، سيعود إلى الملاعب يوم الجمعة في رحلة إلى وست بروميتش الذي يواجه خطر الهبوط. وستشهد المرحلة الأخيرة من الموسم مواجهة صعبة للريد دراغونز أمام فرق مثل ساوثهامبتون وبرمنغهام وكوفنتري وميدلزبره.