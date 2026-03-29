طوال مسيرته الصاروخية في دوريات الدوري الإنجليزي للفرق الاحترافية (EFL)، أعطى فيل باركنسون الأولوية دائمًا لتعاقب المهاجمين. وقد عمل مع لاعبين من أمثال بول مولين، وأولي بالمر، وستيفن فليتشر، وجاي رودريغيز، وسام سميث، وكيفر مور.

وقد اتبع أحيانًا نهجًا قاسيًا في الثلث الأخير من الملعب، مع إجراء تعزيزات منتظمة في تلك المنطقة. ولا يوجد ما يشير إلى أن ريكسهام سيغير هذا الموقف في صيف عام 2026.

في حين تم العثور على لاعبين أثبتوا كفاءتهم لمساعدتهم على الخروج من الدوري الوطني والوصول إلى دوري الدرجة الأولى، فإن الدوري الممتاز سيشكل نوعاً مختلفاً تماماً من التحديات.

تعتبر الخبرة في هذا المستوى أمرًا حيويًا لأي فريق ينضم إلى النخبة، حيث غالبًا ما يُنظر إلى السجل الحافل على أنه أكثر أهمية من الإمكانات. وريكسهام يدرك ذلك تمامًا ويريد التأكد من أن لديه خططًا مناسبة جاهزة لفترة الانتقالات القادمة.