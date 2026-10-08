ويأتي نجم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي كرة السلة في العالم، حاملاً معه سجلًا حافلًا بالبطولات إلى ملعب «واندا متروبوليتانو».
ليس مجرد مستثمر عادي .. نجم كرة السلة الأمريكية ينضم لمالكي أتلتيكو مدريد
عصر جديد في قاعة مجلس الإدارة
أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن إضافة مهمة إلى هيكل ملكيته، حيث نجح في جذب استثمار ومشاركة بطل الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) جيلجيوس-ألكسندر. وتُعد هذه الخطوة نقطة تقاطع مهمة بين الرياضات الأمريكية الراقية ودوري لا ليجا، حيث يتطلع اللاعب الكندي إلى نقل عقليته الفائزة إلى صفوف العملاق الإسباني.
وأكد النادي أن هذه الشراكة ترتكز على فلسفة مشتركة تتمثل في التميز والطموح والعزيمة القوية التي أصبحت سمة مميزة لعهد دييجو سيميوني على خط الملعب.
وفي حديثه عن دوره الجديد داخل المنظمة، أعرب نجم كرة السلة عن فخره بالانضمام إلى إحدى أكثر المؤسسات احترامًا في القارة. وقال جيلجيوس-ألكسندر في بيان رسمي صادر عن أتلتيكو مدريد: «أنا متحمس للانضمام رسميًا إلى مجموعة مالكي أتلتيكو مدريد. هذا نادٍ له حضور طويل الأمد في قمة كرة القدم الأوروبية، وأنا ممتن لهذه الفرصة لأكون جزءًا من مستقبله».
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تلتقي سلالة الأبطال مع التقاليد الإسبانية
جيلجيوس-ألكسندر ليس مجرد مستثمر عادي؛ بل هو رياضي في قمة مجاله. وُلد في تورونتو ونشأ في هاميلتون، أونتاريو، وترقى في صفوف كرة السلة الكندية قبل أن يقضي فترة قصيرة لكنها مؤثرة في جامعة كنتاكي.
ومنذ ذلك الحين، أصبح الوجه البارز لفريق أوكلاهوما سيتي ثاندر. إن إنجازاته على أرض الملعب مذهلة، حيث حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) لموسمين متتاليين، وقاد فريقه إلى الفوز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لعام 2025، حيث توج أيضًا بلقب أفضل لاعب في نهائيات 2025.
علاوة على ذلك، انضم إلى مايكل جوردان باعتباره الحارس الوحيد الذي سجل 30 نقطة ونسبة نجاح في التسديد بلغت 50 في المائة لأربعة مواسم متتالية، مما يثبت أن ثبات مستواه لا مثيل له في العصر الحديث. حتى أن النادي احتفل بوصوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مسلطاً الضوء على مكانته بصفته «الفائز بجائزتي أفضل لاعب في الدوري (MVP) على التوالي».
القيم المشتركة والتوسع العالمي
وبصرف النظر عن الإنجازات الفردية التي حققها، فإن هذا الاستثمار يعكس رغبة واضحة من جانب النادي في مواصلة مساره نحو النمو الدولي. ومن خلال التعاون مع شخصية مثل جيلجيوس-ألكسندر، يضع «الكولتشونيروس» أنفسهم في موقع يتيح لهم جذب جمهور عالمي أصغر سناً يتابع كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الأمريكي للمحترفين (NBA). وتعتقد إدارة النادي أن التزامه بالنمو المستمر واهتمامه بالرؤية طويلة المدى للمشروع سيوفران منظوراً فريداً في غرفة اجتماعات مجلس الإدارة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي للتنافس على الألقاب الكبرى على الصعيدين المحلي والأوروبي.
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التأثير على علامة «أتلتيكو» التجارية
ومن المتوقع أن يفتح ذلك أبوابًا جديدة للفرص التجارية والفعاليات الترويجية المشتركة بين عالمي كرة القدم وكرة السلة. وفي الوقت الذي يواصل فيه النادي تطوير علامته التجارية في الخارج، فإن وجود شخصية رياضية أمريكية بارزة ضمن مجموعة الملاك يُعد أداة تسويقية قوية.
وقد بدأ المشجعون بالفعل في التكهن بكيفية ظهور هذا التأثير، بدءًا من الجولات المحتملة قبل الموسم في أمريكا الشمالية وصولاً إلى التعاون في مجالات أسلوب الحياة والموضة الذي يسد الفجوة بين الرياضتين. وتشير الضجة التي أحاطت بهذا الإعلان إلى أن قاعدة مشجعي أتلتيكو مفتونة بهذا النهج الحديث في إدارة النادي.
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