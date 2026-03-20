نجم ريال مدريد لن يشارك رغم ذلك! مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل يفاجئ الجميع بتشكيلة ضخمة وخطة غريبة

خسر الظهير الأيمن لفريق «الرويال» أمام دان بيرن (نيوكاسل) وديد سبنس (توتنهام هوتسبير). كان ألكسندر-أرنولد قد غاب عن تشكيلة توخيل في نوفمبر، كما غاب في أكتوبر بسبب إصابة في الفخذ. آخر مرة لعب فيها لاعب ليفربول السابق كانت في يونيو بعد أن دخل كبديل، عندما فازت إنجلترا 1-0 على أندورا في تصفيات كأس العالم.

"أعرف ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا، وقد قررنا الإبقاء على لاعبينا"، أوضح توخيل: "أعرف نقاط قوته، إنه لاعب رائع، لكنها قرار رياضي".

صحيح أن ألكسندر-أرنولد لاعب أساسي في ريال مدريد وقد قدم أداءً مقنعاً في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لم يستطع تلبية التوقعات العالية منه بشكل كامل منذ وصوله الصيف الماضي.