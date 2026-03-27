نجم ريال مدريد أوريليان تشواميني يكشف عن الرسالة التي أرسلها إلى أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية قبل تمثيله لفرنسا في «ملعب توم برادي»

وأكد تشواميني على أهمية هذه المواجهة التي تجاوزت مجرد كونها مباراة ودية، في الوقت الذي استمتع فيه بلقاء بارز مع مدربه السابق في ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي. وقال لاعب الوسط: "كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا أن نلعب ضد البرازيل. إنها تجربة رائعة دائماً، لذا كنا سعداء بخوض هذه المباراة".

ورغم أن أنشيلوتي كان محبطاً بطبيعة الحال من النتيجة النهائية، إلا أنه أشاد بالبنية التحتية ذات المستوى العالمي والأجواء الحماسية التي خلقتها الجالية البرازيلية الضخمة في ماساتشوستس. وأضاف المدرب الإيطالي: "ملعب جيد مع أرضية جيدة. كان كل شيء جاهزاً للعب كرة قدم جيدة. كانت الأجواء جيدة وكان هناك الكثير من المشجعين البرازيليين، لذا كان كل شيء على ما يرام باستثناء النتيجة".