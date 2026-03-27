نجم ريال مدريد أوريليان تشواميني يكشف عن الرسالة التي أرسلها إلى أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية قبل تمثيله لفرنسا في «ملعب توم برادي»
الانتصار في فوكسبورو
تغلبت فرنسا على صعوبات كبيرة لتهزم البرازيل، حاملة لقب كأس العالم خمس مرات، في مباراة ودية شديدة التنافس على ملعب فريق نيو إنجلاند باتريوتس. افتتح كيليان مبابي التسجيل بضربة رائعة، لكن المباراة انقلبت رأساً على عقب في الدقيقة 55 عندما طُرد دايوت أوبامكانو بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR). وعلى الرغم من النقص العددي، ضاعف هوغو إكيتيكي النتيجة قبل أن يقلص غليسون بريمر الفارق للبرازيل في الدقيقة 78، حيث صمد خط الدفاع الفرنسي القوي ليحافظ على النتيجة ويحقق فوزاً تاريخياً.
رسالة نصية إلى الأعظم على الإطلاق
اعترف تشواميني بأنه تأثر بتاريخ الملعب، وحرص على التواصل مع أشهر لاعب سبق له اللعب فيه قبل انطلاق المباراة. وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا: "إنها فرصة رائعة أن ألعب في ملعب توم برادي. أرسلت له رسالة نصية قبل المباراة لأخبره أنه من دواعي سروري أن ألعب في هذا الملعب. أجواء رائعة وجماهير رائعة، كان ذلك رائعاً. بصراحة، فوجئت قليلاً بحجم الحضور البرازيلي، خاصة أثناء عزف النشيد الوطني. لكن هذا هو الحال. البرازيل أقرب من فرنسا، لذا كنا نعلم أنه سيكون هناك الكثير من المشجعين في الملعب، لكننا حافظنا على تركيزنا على أنفسنا".
لقاء مدريد
وأكد تشواميني على أهمية هذه المواجهة التي تجاوزت مجرد كونها مباراة ودية، في الوقت الذي استمتع فيه بلقاء بارز مع مدربه السابق في ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي. وقال لاعب الوسط: "كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا أن نلعب ضد البرازيل. إنها تجربة رائعة دائماً، لذا كنا سعداء بخوض هذه المباراة".
ورغم أن أنشيلوتي كان محبطاً بطبيعة الحال من النتيجة النهائية، إلا أنه أشاد بالبنية التحتية ذات المستوى العالمي والأجواء الحماسية التي خلقتها الجالية البرازيلية الضخمة في ماساتشوستس. وأضاف المدرب الإيطالي: "ملعب جيد مع أرضية جيدة. كان كل شيء جاهزاً للعب كرة قدم جيدة. كانت الأجواء جيدة وكان هناك الكثير من المشجعين البرازيليين، لذا كان كل شيء على ما يرام باستثناء النتيجة".
الطريق إلى كأس العالم
تواصل فرنسا استعداداتها لكأس العالم برحلة إلى لاندوفر لمواجهة كولومبيا هذا الأحد، ساعيةً إلى الاستفادة من الزخم الذي اكتسبته بفضل أدائها الدفاعي الرائع في فوكسبورو. وتعتبر هذه المباريات الودية حاسمة، حيث اختارت "الديوك" منطقة بوسطن لتكون قاعدتها خلال البطولة، حيث ستعود إلى ملعب جيليت لمواجهة النرويج في مرحلة المجموعات في يونيو المقبل. في غضون ذلك، تتوجه البرازيل إلى أورلاندو لمواجهة كرواتيا يوم الثلاثاء، حيث يواجه أنشيلوتي ضغوطاً لتعزيز خط الدفاع الذي عانى أمام هجمات فرنسا المرتدة.