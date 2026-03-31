نجم توتنهام يتفق على شروط رحيله استعداداً لمغادرة النادي المهدد بالهبوط في الصيف
فيكاريو يتوصل إلى اتفاق بشأن رحيله عن شمال لندن
وفقًا لموقع «سبورت ويتنس»، توصل فيكاريو إلى اتفاق لتسهيل رحيله عن توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقد سرعان ما أثبت الحارس، الذي انضم إلى توتنهام قادمًا من إمبولي في عام 2023، نفسه كأحد أبرز الحراس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الصعوبات التي واجهها النادي مؤخرًا يبدو أنها عجلت برغبته في بدء صفحة جديدة.
تشير تفاصيل الاتفاق إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يبحث عن مشروع يوفر له مزيدًا من الاستقرار وفرصة المشاركة بانتظام في دوري أبطال أوروبا. وفي حين أن إدارة توتنهام ترغب في الاحتفاظ بحارسها الأول، إلا أن واقع ترتيب الفريق الحالي في الدوري والمخاوف الداخلية أجبرتها على السماح للاعب باستكشاف خياراته في أندية أخرى.
الصراعات على أرض الملعب تغذي الشائعات حول رحيله
يتزامن توقيت هذه التقارير مع فترة صعبة يمر بها فريق توتنهام، الذي وجد نفسه عالقًا في مركز متأخر بشكل غير متوقع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع تزايد خطر خوض معركة حقيقية للبقاء في الدوري أو على الأقل إنهاء الموسم في النصف السفلي من الترتيب، بدأت الشخصيات الرئيسية في غرفة الملابس تفكر في مستقبلها على المدى الطويل بعيدًا عن ملعب توتنهام هوتسبير.
غالبًا ما كان فيكاريو هو الرجل الذي حافظ على نتائج محترمة هذا الموسم، حيث قدم سلسلة من التصديات الرائعة حتى عندما انهار الدفاع أمامه. لم تمر أدائه الفردي مرور الكرام على نخبة الأندية الأوروبية، مما يجعل انتقاله في الصيف أمرًا لا مفر منه تقريبًا إذا فشل النادي في تلبية طموحاته فيما يتعلق بالفوز بالألقاب والمنافسة الأوروبية.
أندية الدوري الإيطالي تتطلع إلى عودة فيكاريو
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يُعتقد أن العديد من الأندية البارزة في الدوري الإيطالي، وربما في الدوري الألماني أيضًا، تراقب وضع فيكاريو عن كثب.
وقد ترددت أنباء عديدة عن عودته إلى إيطاليا، حيث تبحث الأندية الكبرى عن حارس مرمى موثوق به وعصري لقيادة حملاتها المحلية والأوروبية العام المقبل. ولا شك أن مكانته كنجم صاعد في صفوف المنتخب الإيطالي تزيد من قيمته السوقية وجاذبيته.
يهدف توتنهام إلى تحقيق أقصى عائد مالي
بالنسبة لتوتنهام، يجب أن يتحول التركيز الآن إلى الحصول على أفضل قيمة ممكنة لصفقة الانتقال من أجل إعادة الاستثمار في الفريق. وعلى الرغم من خيبة الأمل الناجمة عن خسارة لاعب موهوب كهذا، فإن الاتفاق يضمن أن يتمكن الطرفان من المضي قدماً دون أن تمتد هذه القصة إلى فترة التحضير للموسم الجديد. وسيتطلع المشجعون الآن إلى مجلس الإدارة للحصول على تأكيدات بوجود خطة لإعادة بناء الفريق بعد موسم يجب نسيانه.