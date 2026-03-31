وفقًا لموقع «سبورت ويتنس»، توصل فيكاريو إلى اتفاق لتسهيل رحيله عن توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد سرعان ما أثبت الحارس، الذي انضم إلى توتنهام قادمًا من إمبولي في عام 2023، نفسه كأحد أبرز الحراس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الصعوبات التي واجهها النادي مؤخرًا يبدو أنها عجلت برغبته في بدء صفحة جديدة.

تشير تفاصيل الاتفاق إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يبحث عن مشروع يوفر له مزيدًا من الاستقرار وفرصة المشاركة بانتظام في دوري أبطال أوروبا. وفي حين أن إدارة توتنهام ترغب في الاحتفاظ بحارسها الأول، إلا أن واقع ترتيب الفريق الحالي في الدوري والمخاوف الداخلية أجبرتها على السماح للاعب باستكشاف خياراته في أندية أخرى.



