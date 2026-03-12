نجم تشيلسي السابق يكشف أنه لعب في نهائي أوروبي ونصف وجهه مشلول

في حديثه في بودكاست SACKED! ، قال دوبري: "الشيء الذي يبرز بالنسبة لي لأنه أساس مرونتي الكاملة وشخصيتي [هو كأس الكؤوس الأوروبية]. لقد عانيت، ولا يعرف الكثير من الناس هذا، فأنا لا أروي القصة".

"لم يكن الأمر كما هو الآن حيث كل شيء يصبح خبراً، لكنها كانت أكبر مباراة في حياتي في ذلك الوقت، كما ذكرت كأس الكؤوس. كنت في العشرين أو الحادية والعشرين من عمري، وقبل أسبوعين من إصابتي بشلل بيل. قد يتساءل الناس: "ما هو شلل بيل؟" في جوهره، هو سكتة دماغية صغيرة في جانب الوجه. إنه ينهار ببساطة. يقول أحدهم: "انظر إلى وجهك." وأنا أرد: "نعم، انظر إلى وجهك." نمزح قليلاً. فيقولون: "لا، جدياً يا دوبس، اذهب وانظر إلى وجهك." أذهب إلى الحمام وأنظر إلى وجهي ولا أستطيع تحريكه. أبدو مثل سلوث في فيلم Goonies إذا تخيلت نسخة سوداء منه."

"أقول: "يا إلهي". أتصل بطبيبي الفيزيائي لأرى طبيب نادي تشيلسي، أركب السيارة، وجميع الرفاق يتبادلون المزاح في الطريق. نسير، ونقود في الرحلة، وأنا أنظر في المرآة إلى وجهي، ولا أستطيع تحريك وجهي. أرى الطبيب ويقول لي إنني مصاب بشلل بيل. ما هو شلل بيل؟ لا أعرف ما هو شلل بيل؟ حسناً، كم من الوقت ستستمر هذه الحالة، لأنني أفكر في أن لدينا نهائي كأس. لقد فزنا للتو على ميدلسبرو في كأس الرابطة. قد تستمر الحالة أسبوعين أو شهرين أو سنتين."