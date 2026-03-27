نجم برشلونة فيرمين لوبيز سعيد برفضه الانتقال إلى تشيلسي ويطلق تصريحاً جريئاً بشأن مستقبله وسط أنباء عن ارتباطه بمانشستر يونايتد

وفي حديثه مع "توت كوستا" على إذاعة كاتالونيا، تحدث لاعب الوسط عن التكهنات المكثفة التي ميزت فصله الصيفي. "كان الأمر معقدًا بعض الشيء؛ شعرت بضغط كبير، لكنني لم أتردد أبدًا. لم أستطع أن أقول أي شيء"، اعترف لوبيز عند مناقشة الشائعات التي ربطته بنادي تشيلسي.

على الرغم من أن مانشستر يونايتد يراقب تطوراته حالياً، إلا أن ولاء فيرمين لا يزال راسخاً. "جدد برشلونة عقدي، وأنا ممتن للغاية. بقدر ما يهمني الأمر، سأبقى هنا إلى الأبد"، صرح فيرمين، منهياً بذلك بشكل فعلي الحديث عن رحيله.