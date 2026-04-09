في حديثه مع برنامج "بطل العالم مع غالفاو" على قناة N Sports، لم يتردد لويزاو في التعبير عن رأيه بشأن الحالة الذهنية الحالية لأفضل هداف في تاريخ البرازيل. وفي حين لا يزال جزء كبير من عالم كرة القدم يتوقع أن يكون نيمار هو النجم الأبرز في كأس العالم المقبلة، أشار الفائز بكأس العالم 2002 إلى أن رغبات اللاعب نفسه قد لا تتوافق مع تلك التوقعات.

"أعتقد أن نيمار لا يريد الذهاب إلى كأس العالم"، هكذا بدأ لويزاو حديثه. أشار المهاجم السابق، المعروف بقدراته التهديفية الدقيقة خلال مسيرته التي شهدت خوضه 12 مباراة دولية مع البرازيل وتحويله إلى بطل شعبي في نادي كورينثيانز، إلى ما يبدو أنه افتقار نيمار للمبادرة فيما يتعلق بعلاقته مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني.