نجم بايرن ميونخ يحذر من خطورة آرسنال ونجمهم "الذي يقلل الجميع من شأنه"!

بينما يستعد بايرن ميونخ لأمسية أوروبية أخرى عالية المخاطر على ملعب أليانز أرينا، وجد تاه نفسه تحت الأضواء، تحديدًا فيما يتعلق بعلاقته بأحد المنافسين البارزين. من المقرر أن يواجه المدافع القوي فريق آرسنال يوم الأربعاء، وسارع إلى تسليط الضوء على مواطنه هافرتس باعتباره تهديدًا كبيرًا لا يزال كثير من المراقبين عاجزين عن تقديره حق قدره.

بعد أن جمعتهما غرفة الملابس نفسها لعدة سنوات في باير ليفركوزن، يدرك تاه جيدًا الذكاء التكتيكي والجودة الفنية التي يقدمها لاعب تشيلسي السابق لخط هجوم فريق ميكيل أرتيتا، حتى وإن أوحت الرواية العامة بعكس ذلك أحيانًا.

وتأملًا في التحدي الفريد المتمثل في مواجهة رفيق مقرّب على أكبر المسارح، تحدّث تاه بحرارة عن الرابطة التي جمعتهما على مدى العقد الماضي، مع احتفاظه بالروح التنافسية. وقال المدافع خلال حديث مع BuliNews: «كاي صديقي الجيد منذ عشر سنوات. شخصية رائعة، لاعب مذهل، لاعب لا يزال يُستهان به في الحقيقة».

واستفاض في الحديث عن افتقار هذا المهاجم متعدد المهام إلى التقدير المستحق قائلًا: «لا أعتقد أنه ينال التقدير الذي يستحقه. لقد تحدثنا بالفعل عن المباراة. أنا متشوق جدًا لها».