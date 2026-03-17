نجم إنتر يضع نصب عينيه الانتقال إلى برشلونة في الوقت الذي يخطط فيه النادي الإيطالي لبيع لاعبين في الصيف
تقييم إنتر بـ 100 مليون يورو
وفقًا لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، يستعد نادي إنتر ميلان لطرح باستوني في سوق الانتقالات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويطمح النادي الإيطالي إلى الحصول على مبلغ يقارب 100 مليون يورو مقابل المدافع البالغ من العمر 26 عامًا. ورغم أن هذا الرقم لا يزال قابلاً للتفاوض، فإن إدارة النادي تعتبر هذه الصفقة خطوة ضرورية لتمويل خطط التعاقدات الخاصة بالمشروع القادم. وتراقب الإدارة الرياضية في كامب نو الوضع عن كثب، حيث تكتسب احتمالية إبرام صفقة ضخمة زخماً كبيراً قبل حلول الصيف.
مغريين بأغاني كاتالونيا الساحرة
يستمر عقد المدافع مع «النيرازوري» حتى عام 2028، وقد اتفق اللاعب والنادي على إجراء محادثات رسمية بشأن مستقبله بمجرد انتهاء الموسم الحالي. ومع ذلك، فقد تأثر بشدة بالاهتمام القادم من كاتالونيا، مما يشير إلى أن الدوري الإسباني هو وجهته المفضلة على الإطلاق في حال مغادرته إيطاليا. ويدرك باستوني جيدًا الاهتمام الطويل الأمد من جانب البلوغرانا، الذين تحققوا من توفره في عدة مناسبات. ومن المتوقع أن تلعب رغبته الواضحة في اختبار قدراته في إسبانيا دورًا رئيسيًا في المفاوضات.
التكتيك المناسب ضمن نظام هانسي فليك
خلال 293 مباراة خاضها مع إنتر، سجل باستوني ثمانية أهداف وصنع 30 تمريرة حاسمة. ورغم أن الموارد الدفاعية لبرشلونة تضم حالياً باو كوبارسي ورونالد أراوخو، إلا أن الحاجة إلى لاعب متخصص وموثوق في الجانب الأيسر أصبحت ملحة. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انتهاء عقد أندرياس كريستنسن وإصابة اللاعب الدنماركي التي أبعدته عن الملاعب، مما يجعل اللاعب الإيطالي المرشح المثالي لتجديد شباب الفريق.
تجاوز عقبة التمويل البالغة 100 مليون يورو
في حين أن الحجج الرياضية التي تدعم التعاقد مع النجم الدولي واضحة للغاية، إلا أن الجانب المالي لا يزال يمثل تحديًا هائلاً لبرشلونة. يتعين على مجلس إدارة النادي، بقيادة الرئيس جوان لابورتا، إيجاد طريقة مبتكرة للتغلب على القيود الاقتصادية الحالية من أجل تلبية التقييم المالي الذي حدده إنتر. تقوم الإدارة حالياً بتقييم خياراتها لمعرفة ما إذا كان صفقة بهذا الحجم ممكنة دون المساس بمجالات أخرى في الفريق. يُنظر إليه على أنه الخيار المثالي لنظامهم بسبب ذكائه التكتيكي، ومن المؤكد أن هذه الخطوة تكتسب زخماً.
