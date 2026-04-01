نجم إنتر السابق يتطرق إلى الخلاف «الغريب حقاً» بين روميلو لوكاكو ونابولي، ويدعو إلى «التفاهم» في ظل الصعوبات النفسية التي يواجهها المهاجم
رانوكيا مصدوم من غياب لوكاكو
وصلت العلاقة بين لوكاكو ونابولي إلى نقطة الانهيار خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس. وعلى الرغم من انسحابه من منتخب بلجيكا، لم يعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى إيطاليا كما كان متوقعًا، واختار بدلاً من ذلك البقاء في أنتويرب. وأفادت التقارير أن المهاجم السابق لتشيلسي وإنتر خضع لبرنامج إعادة تأهيل في عيادة متخصصة، وهو تطور أدى إلى توتر شديد مع ناديه.
أعرب رانوكيا، الذي شارك البلجيكي غرفة الملابس في سان سيرو، عن حيرته إزاء انقطاع التواصل الحالي. وفي حديثه إلى راديو كيس كيس، قال: "خبر غريب، غريب حقًا. الآن، لا أعرف - علينا أيضًا أن نفهم الأسباب المختلفة، بالنظر إلى أنه قدم بعض التوضيح"، مشددًا على الطبيعة الغريبة للصراع.
- Getty Images Sport
الصعوبات النفسية التي قد يواجهها اللاعب البلجيكي
لم يكن موسم لوكاكو 2025-2026 سوى كابوس حتى الآن، حيث لم يشارك المهاجم سوى في 64 دقيقة فقط على مدار سبع مباريات، ولم يسجل سوى هدف واحد. وفي حين ركزت معظم ردود الفعل الخارجية على مخالفته الانضباطية، يعتقد رانوكيا أن هناك عوامل نفسية كامنة وراء ذلك. تشير معاناة لوكاكو مع الجاهزية في المباريات - وهي السبب الرئيسي وراء تغيبه عن مباريات بلجيكا الودية ضد الولايات المتحدة والمكسيك - إلى أن عبء هذه الانتكاسات البدنية يؤثر سلبًا على صحته النفسية.
وأوضح رانوكيا: "إنه بالتأكيد لاعب مهم، ولطالما شعر بأهميته، وربما بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، عانى قليلاً على المستوى النفسي أيضاً". وحث المراقبين على النظر في التأثير النفسي للإصابات طويلة الأمد، مشيراً إلى أن سلوك المهاجم الحالي قد يكون نتيجة للإحباط وفقدان الإيقاع على أرض الملعب.
انقطاع العلاقة مع المدير
أحد أكثر الجوانب إثارة للدهشة في هذه القصة هو الخلاف الواضح الذي تسبب فيه بين لوكاكو وجهاز التدريب. فطوال مسيرته، غالبًا ما كان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يزدهر تحت قيادة المدربين الذين يمنحونه الدعم المعنوي الكامل، وكان يُعتقد أن علاقته بالجهاز الفني الحالي في نابولي قوية. وأشار رانوكيا إلى أن تاريخ الولاء هذا يجعل التمرد الحالي أصعب في الفهم بالنسبة للمتابعين للعبة.
وأضاف المدافع السابق: "علينا الآن أن نفهم حقًا ما حدث. يجب أن نحلل حقيقة أنه كان دائمًا على علاقة ممتازة بالمدرب، لذا فإن ما حدث قد فاجأني قليلاً".
- Getty Images Sport
تدرس إدارة نابولي اتخاذ إجراءات قانونية
وفي حين يدعو رانوكيا إلى التعاطف، فإن الأجواء داخل مجلس إدارة نابولي أقل تصالحية بكثير. فقد أعلن النادي في بيان رسمي أن لديه «الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وتحديد ما إذا كان اللاعب سيستمر مع الفريق» بسبب رفضه العودة.
ورد لوكاكو نفسه على استياء النادي قائلاً: "لا يمكنني أبداً أن أدير ظهري لنابولي، أبداً. لا يوجد ما أرغب فيه أكثر من اللعب ومساعدة فريقي على الفوز، لكن في الوقت الحالي عليّ التأكد من أنني جاهز بنسبة 100% من الناحية الطبية، لأنني لم أكن كذلك مؤخراً، وهذا أثر عليّ نفسياً أيضاً".