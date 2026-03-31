نجم ألمانيا ينتقد الجماهير لتصفيقها الاستهجاني ليروي ساني، بعد أن دخل نجم بايرن ميونيخ السابق من مقاعد البدلاء ليصنع هدف الفوز ضد غانا
العداء في شتوتغارت
توترت الأجواء في ملعب «إم إتش بي أرينا» في الدقيقة 78 من مباراة ألمانيا وغانا عندما دخل ساني كبديل. فقد استقبل الجناح البالغ من العمر 30 عامًا، الذي خاض مباراته الدولية رقم 74، بصيحات الاستهجان والصفير من الجماهير المحلية. ومن المفارقات أن ساني كان هو صانع هدف الفوز، حيث قدم تمريرة حاسمة لهدف أونداف في الدقيقة 88. وبينما استقبل مشجعو شتوتغارت أونداف بتصفيق حاد، طغت المعاملة التي لقيها ساني - الذي سجل 16 هدفاً لمنتخب بلاده - على النتيجة وأثارت رد فعل عنيفاً من غرفة ملابس المنتخب الألماني والطاقم الفني.
أونداف يقود خط الدفاع
قاد أونداف، صاحب هدف الفوز، حملة الرد على جماهير شتوتغارت، وانضم إليه الحارس ألكسندر نوبيل ونجم المنتخب الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر في إدانة العداء الموجه نحو ساني.
وقال أونداف لقناة ARD: "آمل وأطلب من كل مشجع ألا يصفر عندما يدخل ليروي أو أي لاعب آخر. بغض النظر عما يفعله اللاعب أو كيف هو، يجب أن تقف وراء الفريق. من المهم أن نصبح، كفريق، واحدًا مع المشجعين. آمل ألا يكون الأمر كذلك في المباراة القادمة وخاصة في البطولة. أجد ذلك مؤسفًا، لأننا فريق واحد. آمل أن يدعم المشجعون ليروي في المرة القادمة. ليروي جزء منا تمامًا مثل أي عضو في الطاقم".
ووصف نوبل الصيحات بأنها "هراء مطلق"، بينما أشار شفاينشتايجر إلى أن "هذا لا معنى له. لا يفيد المنتخب الألماني بأي شكل من الأشكال أن يتم استهجانه."
دعوة ناجلسمان إلى الوحدة
كما تطرق مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان إلى سلوك الجماهير، رغم أنه توخى الحذر نظراً للردود السلبية التي تعرض لها في الماضي جراء انتقاده للجماهير. وأضاف: «قلت شيئاً ما للجماهير ذات مرة، فتعرضت لوابل من الانتقادات. بشكل عام، لا أحب أن يتعرض لاعبونا للصياح. إذا كان اللاعبون يرتدون شعار النسر على صدورهم، فيجب أن ندعمهم طالما أنهم يرتدون شعار النسر على صدورهم. وإذا لم يعد الأمر كذلك في مرحلة ما، خاصة على مستوى الأندية، فلا أعتقد أن ذلك أمر لطيف، لكنني أتفهمه. أعتقد أن استهجان اللاعب قبل أن يقوم بأول حركة له ليس أمراً عادلاً".
تهدئة الاضطرابات قبل كأس العالم
وتوجه ألمانيا أنظارها الآن إلى كأس العالم 2026 ضمن المجموعة E إلى جانب كوراكاو وكوت ديفوار والإكوادور، حيث تُعد المباريات الودية التحضيرية الأخيرة ضد فنلندا في 31 مايو والمنتخب الأمريكي في 6 يونيو اختبارات حاسمة للوحدة الوطنية.
في أعقاب الأحداث العدائية التي وقعت في شتوتغارت، يتعين على فريق ناجلسمان تهدئة الاضطرابات في المدرجات قبل المباراة الافتتاحية للبطولة ضد كوراكاو في 14 يونيو لضمان أن يقدم الفريق أفضل أداء له في بيئة داعمة.