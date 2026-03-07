نجم أستون فيلا وإنجلترا مورغان روجرز يتعرض لاتهامات بالخيانة من قبل ليه تايلور، نجمة برنامج Love Island

في حديثها مع المذيعة أمي تشارليز في بودكاست Private Story، تحدثت تايلور عن الأيام الأولى من علاقتهما. أشارت تشارليز إلى الشائعات التي أحاطت بالثنائي، وسألت: "هل تريدين أن تخبرينا بما يجري؟" اعترفت تايلور بأنها كانت مترددة في البداية بشأن العلاقة بسبب عوامل مختلفة، موضحة أن قضاء عطلة معًا كان نقطة تحول مهمة للثنائي.

قالت تايلور: "انتهى بنا الأمر بالذهاب في عطلة وأشعر أن ذلك غير كل شيء. وبعد ذلك، دخلنا في علاقة. كنت أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام. ثم اكتشفت أنه خانني. كنت مثل، 'واو'. كان ذلك هو الحال، ولم يكن رائعًا".

أكدت المؤثرة البالغة من العمر 30 عامًا أن قرارها بإنهاء العلاقة كان فوريًا، مشيرة إلى انعدام الثقة. قالت في البودكاست: "إذا فعل أحدهم ذلك بي، حتى لو كنت أحبه كثيرًا، لا يمكنني أن أنظر إليه بنفس الطريقة. لا يمكنني الوثوق بشخص مثله. بصراحة، كانت تلك الحالة مجنونة بعض الشيء".