نجم أرسنال وويلز السابق آرون رامزي يعلن اعتزاله كرة القدم في بيان مؤثر

وقد لجأ رامزي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد قراره، حيث أعرب عن امتنانه العميق لمشجعي ويلز والأندية التي شكلت مسيرته التي استمرت 19 عامًا. وسلط رامزي الضوء على الجهد الجماعي للمدربين وعائلته الذين ساعدوه في صعوده من كارديف سيتي إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

وفي بيان عاطفي أعلنفيهاعتزاله، كتب: "لم يكن هذا قراراً سهلاً. بعد الكثير من التفكير، قررت الاعتزال. أولاً، أريد أن أبدأ بويلز. كان شرفاً لي أن أرتدي قميص ويلز وأعيش فيه الكثير من اللحظات الرائعة. ما كان ذلك ليتحقق لولا المساهمة الرائعة من جميع المدربين الذين لعبت تحت إمرتهم وجميع الموظفين الذين ساعدوني بطرق عديدة.

"إلى "الجدار الأحمر". لقد كنتم معنا في السراء والضراء! لقد كنتم معنا في أوقات النجاح والفشل، وكنتم جزءاً أساسياً لا غنى عنه من نجاحنا. لا أستطيع أن أشكركم بما يكفي. لقد مررنا بكل شيء معاً وكان شرفاً لي أن أمثلكم. شكراً.

"ثانياً، شكراً لجميع الأندية التي حظيت بفرصة اللعب معها. شكراً لجميع المدربين والموظفين الذين ساعدوني في تحقيق حلمي واللعب على أعلى مستوى. وشكر كبير لزوجتي وأولادي وجميع أفراد عائلتي. لولا وجودكم بجانبي طوال الوقت، لما كان أي من هذا ممكناً."