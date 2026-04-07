Aaron Ramsey WalesGetty
نجم أرسنال وويلز السابق آرون رامزي يعلن اعتزاله كرة القدم في بيان مؤثر

أعلن نجم أرسنال وويلز السابق آرون رامزي اعتزاله رسمياً لكرة القدم الاحترافية على الفور. ويختتم صانع الألعاب البالغ من العمر 35 عاماً، والذي لا يزال أحد أكثر اللاعبين حصدا للألقاب في تاريخ ويلز، مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات امتدت لما يقرب من عقدين من الزمن، وتضمنت ثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريق «المدفعجية».

  • Aaron Ramsey Arsenal Getty Images

    رامزي يعلن اعتزاله

    كان لاعب الوسط المخضرم لاعبًا حرًا منذ مغادرته نادي «بوماس أونام» المكسيكي في أكتوبر الماضي، بعد أن انضم إلى النادي للحفاظ على لياقته البدنية استعدادًا لمشاركة ويلز المحتملة في كأس العالم 2026. وعلى الرغم من بذل قصارى جهده لإطالة أمد مسيرته الكروية، قرر نجم «يوفنتوس» و«نيس» السابق الانتقال إلى مرحلة جديدة بعد أن فشل في العثور على مشروع جديد مناسب.

  • Wales v North Macedonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    وداع حار

    وقد لجأ رامزي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد قراره، حيث أعرب عن امتنانه العميق لمشجعي ويلز والأندية التي شكلت مسيرته التي استمرت 19 عامًا. وسلط رامزي الضوء على الجهد الجماعي للمدربين وعائلته الذين ساعدوه في صعوده من كارديف سيتي إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

    وفي بيان عاطفي أعلنفيهاعتزاله، كتب: "لم يكن هذا قراراً سهلاً. بعد الكثير من التفكير، قررت الاعتزال. أولاً، أريد أن أبدأ بويلز. كان شرفاً لي أن أرتدي قميص ويلز وأعيش فيه الكثير من اللحظات الرائعة. ما كان ذلك ليتحقق لولا المساهمة الرائعة من جميع المدربين الذين لعبت تحت إمرتهم وجميع الموظفين الذين ساعدوني بطرق عديدة.

    "إلى "الجدار الأحمر". لقد كنتم معنا في السراء والضراء! لقد كنتم معنا في أوقات النجاح والفشل، وكنتم جزءاً أساسياً لا غنى عنه من نجاحنا. لا أستطيع أن أشكركم بما يكفي. لقد مررنا بكل شيء معاً وكان شرفاً لي أن أمثلكم. شكراً.

    "ثانياً، شكراً لجميع الأندية التي حظيت بفرصة اللعب معها. شكراً لجميع المدربين والموظفين الذين ساعدوني في تحقيق حلمي واللعب على أعلى مستوى. وشكر كبير لزوجتي وأولادي وجميع أفراد عائلتي. لولا وجودكم بجانبي طوال الوقت، لما كان أي من هذا ممكناً."

  • إرث باقٍ

    سيُذكر مسار رامزي المهني بفضل موهبته الاستثنائية في تسجيل الأهداف الحاسمة، ولا سيما هدفيه الفائزين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال في عامي 2014 و2017. وبالإضافة إلى إنجازاته مع النادي، كانت مساهمته في المنتخب الويلزي كبيرة للغاية، حيث لعب دوراً أساسياً في وصول المنتخب إلى نصف نهائي يورو 2016، وتأهله لأول مرة منذ 64 عاماً إلى كأس العالم 2022 في قطر. ويغادر رامزي عالم كرة القدم باعتباره أحد أعظم اللاعبين الذين أنتجتهم بلاده على الإطلاق، بعد أن لعب مع أندية كبرى في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا.

  • Cardiff City FC v Oxford United FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    الانتقال إلى مقاعد البدلاء

    بعد فترة قصيرة قضاها كمدرب مؤقت في كارديف الموسم الماضي، يتوقع الكثيرون الآن أن يسعى رامزي إلى ممارسة مهنة التدريب والإدارة بشكل دائم. وتشكل خبرته الواسعة في أندية النخبة الأوروبية أساسًا متينًا لتولي دور تكتيكي في كرة القدم الحديثة. ومع دخول المنتخب الويلزي فترة انتقالية، قد يجد لاعب الوسط الأسطوري فرصًا لتوجيه الجيل القادم من المواهب ضمن صفوف المنتخب الوطني.